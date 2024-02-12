NASA отримало лазерне та радіоповідомлення з глибокого космосу: чому це важливо (фото)

Нове випробування демонструє більш ефективний спосіб зв'язку з космічними апаратами за межами Землі.

Протягом останніх кількох місяців NASA використовувало космічний апарат "Психея", який вирушив вивчати однойменний астероїд, для тестування абсолютно нової системи зв'язку. У рамках цієї місії було проведено тестування гігантської гібридної параболічної антени, яка здатна обробляти як радіо-, так і лазерні сигнали, які надходять із відстані в мільйони кілометрів від Землі, пише New Atlas .

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Космічний апарат "Психея" оснащений спеціальним пристроєм Deep Space Optical Communications (DSOC), який здатний надсилати і приймати лазерні сигнали, що дає змогу передавати дані на Землю у багато разів швидше, ніж за допомогою звичайних передавачів.

Згідно з нещодавнім повідомленням NASA, у рамках тестування нової системи зв'язку вчені вже досягли успіху. У листопаді минулого року DSOC успішно передав на Землю дані з відстані 16 млн км, що в 40 разів перевищує відстань від Землі до Місяця. Цей сигнал із глибокого космосу було отримано за допомогою двох телескопів у Каліфорнії. Тобто довелося задіяти одразу дві обсерваторії для тестування нової системи зв'язку.

Тож у NASA вирішили, що найкращим рішенням для підтримання зв'язку з далекими космічними апаратами є об'єднання радіо- та лазерних сигналів. Для цього було модифіковано параболічну антену, роботу якої перевірили вчені.

Ця гібридна антена має діаметр 34 метри, називається Deep Space Station 13 і розміщена вона в Комплексі далекого космічного зв'язку Голдстоун, Каліфорнія. Для проведення випробувань на антену встановили 7 надточних дзеркал, еквівалентних телескопу з апертурою 1 м.

Ця гібридна антена має діаметр 34 метри, називається Deep Space Station 13 і розміщена вона в Комплексі далекого космічного зв'язку Голдстоун, Каліфорнія. Для проведення випробувань на антену встановили 7 надточних дзеркал, еквівалентних телескопу з апертурою 1 м Фото: NASA

Антена вловлює лазерний промінь із космосу і фокусує його на приймачі у вигляді камери з високою експозицією, прикріпленої до рефлектора антени, підвішеного над центром тарілки. Потім сигнал відправляють оптичним волокном на детектор, щоб підвищити якість обробки інформації.

Під час випробування DSOC передав на Землю дані з відстані 32 млн км, тобто це в 2 рази більша відстань, ніж пройшов сигнал під час попереднього тестування. Дані передавалися на антену зі швидкістю 15,63 Мбіт/с, що приблизно в 40 разів перевищує швидкість радіозв'язку. Також антена одночасно приймала радіосигнал від апарата "Психея". За словами вчених з NASA, вперше було продемонстровано технологію одночасного гібридного радіо- і лазерного зв'язку в глибокому космосі.

Учені сподіваються, що гібридна антена зможе підтримувати зв'язок з апаратом "Психея" на відстані, що еквівалентна відстані Марса в його найдальшій точці від Землі — 374 млн км. Далі NASA планує збільшити кількість дзеркал на антені, щоб вона стала еквівалентною телескопу з апертурою 8 м. Тестування антени триватиме.

Так виглядатиме майбутня гібридна антена для зв'язку в глибокому космосі Фото: NASA

Після цього вчені планують модернізувати ще кілька антен Мережі далекого космічного зв'язку NASA.

Як уже писав Фокус, наприкінці минулого року вчені з NASA здійснили передачу відео з глибокого космосу на Землю за допомогою лазера. Це був перший в історії відеоролик із котом.

Також Фокус писав про те, що вчені змогли створити спеціальні матеріали і сповільнили швидкість руху світла в кілька тисяч разів. Був продемонстрований новий більш ефективний спосіб зменшення швидкості руху світла.