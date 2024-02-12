"Інопланетне вторгнення" у США: 70 чужорідних видів зсередини руйнують екосистему країни (фото)

Дослідники побоюються, що "чужорідне військо загарбників" може залишити сліди руйнування по всій країні.

Учені зі Стенфорда виступили з несподіваною заявою: Північна Америка потерпає від "інопланетного вторгнення". Дослідники виявили 70 чужорідних видів, які впливають на місцеве довкілля — вважається, що вони можуть залишити "слід руйнування" по всій країні, пише Daily Mail.

Йдеться про десятки інвазивних видів дощових черв'яків, які були завезені до Північної Америки з Азії, Європи та Південної Америки, і тепер накликаю біду на всю екосистему країни. Автори дослідження назвали вторгнення інвазивних видів — "інопланетним вторгненням".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Проблема полягає в тому, що інвазивні види споживають більше надземного листя, ніж дощові черв'яки, звичні для Північної Америки, а тому вчені побоюються, що вони здатні знищити рослини, що призведе до масового голоду місцевих земноводних і комах. Результати дослідників показують, що "інопланетні дощові черв'яки" вже становлять 23% з 308 видів континенту — це більше, ніж будь-який інший зареєстрований інвазивний вид.

Стрибучий черв'як — один із 70 чужорідних видів, які можуть завдати шкоди екосистемі Північної Америки Фото: Cornell University

Дослідники назвали ці види "чужорідними" і пояснили їхню таку велику кількість тим, що їх часто випускають у воду фермери і садівники, через позитивний вплив на посіви. Річ у тім, що дощові черв'яки аерують землю, риючи свої тунелі, а також є джерелом води й поживних речовин, необхідних рослинам для процвітання. Водночас відходи їхньої життєдіяльності слугують багатим добривом для ґрунту.

Під час дослідження команда об'єднала записи з документами про інопланетних дощових черв'яків, які були "перехоплені" на кордоні США в період з 1945 по 1975 роки. Далі команда використовувала машинне навчання та об'єднала дві бази даних, у результаті їм вдалося визначити, звідки прийшли "чужорідні загарбники" і як вони поширилися країною.

Карти показують, як популяція інопланетних дощових черв'яків різко поширюється кожні 20 років Фото: Nat Ecol Evol

Після цього вчені змогли порівняти передбачувану кількість інвазивних видів дощових черв'яків із місцевими, використовуючи дані за період з 2000 по 2021 роки. Далі було зібрано дані про місцеві та інвазивні види в понад 2,5 тисячі районах Північної Америки, вчені записали: назву виду, місце виявлення, дату спостереження та особливості їхнього місця існування.

Результати виявилися невтішними — інопланетні дощові черв'яки мешкають у 97% ґрунту в усій Північній Америці та становлять 23% від загальної кількості дощових черв'яків у країні. Одним з інвазивних видів є стрибучий черв'як (Amynthas spp.), які раніше вдерлися до Вашингтона, знищивши рослини й дерева, а також "висмоктавши" всі корисні речовини з ґрунту.

Чужорідні види були завезені в Північну Америку з усього світу Фото: Nat Ecol Evol

За словами провідного автора дослідження, доцента кафедри екології в Сорбонні Жерома Матьє, куди більш поширеними інвазивні види дощових черв'яків є в Канаді — їхня популяція втричі перевищує чисельність місцевих дощових видів. Водночас у нижніх штатах США та Мексиці, на кожні два місцевих види припадає лише один чужорідний.

Однак команда попереджає, що ці цифри в найближчому майбутньому, ймовірно, зростуть, оскільки діяльність людини сприяє збільшенню інвазивних видів. Чужорідні дощові черв'яки в основному поширюються, коли люди продають їх як наживку для риби або для вермикомпостування, яке перетворює органічні відходи на добрива.

Дослідники зібрали інформацію про перехоплення інопланетних дощових черв'яків на кордоні США в період з 1945 по 1975 рік Фото: Nat Ecol Evol

За словами Матьє, найнебезпечнішим у цій ситуації є те, як інвазивні види впливають на ґрунт. Місцеві види зазвичай харчуються ґрунтом і тим, що на ньому, тоді як чужорідні — харчуються ґрунтом та його підстилкою, що посилює розкладання останньої. Крім того, місцеві види та комахи, а також самі можуть відчувати стрес через "атаку інвазивних дощових черв'яків". Чужорідні загарбники також здатні змінити кількість поживних речовин у ґрунті, що змінює його текстуру та кислотність — унаслідок цього зростає кількість врожаю, проте його якість знижується.

Тепер дослідники наполягають, що політикам варто переглянути місцеві закони, щоб обмежити поширення інвазивних видів черв'яків і захистити місцеву екосистему та ґрунт.

Раніше Фокус писав про те, що США готується обійти Китай: у надрах країни знайдено неймовірні запаси рідкоземельних мінералів.