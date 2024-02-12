Чорна діра в центрі Чумацького Шляху перетворює простір-час на м'яч для регбі (відео)

Вчені з'ясували, що чорна діра Стрілець А* обертається так швидко, що надає простору-часу овальної форми.

Автори дослідження, опублікованого в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, з'ясували, що надмасивна чорна діра в центрі нашої галактики обертається так швидко, що викривляє простір-час у такий спосіб, що він має овальну форму і нагадує м'яч для регбі, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно із загальною теорією відносності Ейнштейна, коли масивний об'єкт обертається, він може тягнути за собою простір-час, тобто відбувається його викривлення. Особливо це добре проявляється поруч з об'єктами, що мають величезну масу, наприклад, надмасивними чорними дірами. Що швидше обертається масивний об'єкт, то більше викривляється простір-час навколо і це надає останньому овальної форми.

Швидкість обертання чорної діри Стрілець А* в центрі Чумацького Шляху, маса якої в 4 млн разів більша за масу Сонця, визначити складно. Але автори нового дослідження використали метод вимірювання викидів чорної діри, щоб виміряти її кутову швидкість, тобто скільки разів вона обертається за секунду.

Вчені з'ясували, що чорна діра Стрілець А* обертається так швидко, що надає простору-часу овальної форми Фото: NASA

Хоча відомо, що з чорних дір нічого не виходить, а вони тільки поглинають матерію, все ж чорні діри випускають струмені матерії з дисків дуже гарячої речовини, які їх оточують. Ці струмені випускають потужне радіо- і рентгенівське випромінювання. Вчені використовували дані комплексу наземних радіотелескопів Very Large Array і космічного телескопа Чандра, щоб виміряти кутову швидкість чорної діри. Виявилося, що вона становить 60% від максимально можливого значення, яке визначається швидкістю світла. Тобто чорна діра Стрілець А* обертається дуже швидко і через це викривляє простір-час, і надає йому форму овалу.

Учені вважають, що їхнє відкриття має важливі наслідки, які стосуються минулої та можливої майбутньої діяльності надмасивної чорної діри. Що швидше обертається чорна діра, то сильніші струмені матерії вона випускає в космос. Але зараз чорна діра в центрі нашої галактики практично неактивна, тобто вона майже не поглинає навколишньої матерії. Але будь-яка газова хмара або ж зірка, які впадуть у чорну діру, призведуть до збільшення її активності.

Те, що це відбувалося в минулому, доводять дослідження бульбашок Фермі. Це дві величезні структури з матерії, які випускають гамма-випромінювання, і розташовані над і під площиною Чумацького Шляху. Обидві бульбашки разом мають розмір 50 тисяч світлових років і в центрі між ними знаходиться чорна діра Стрілець А*. Наразі вчені вважають, що ці бульбашки з'явилися після викиду дуже потужних струменів із чорної діри, але вони можуть виникати лише коли чорна діра дуже швидко обертається.

Бульбашки Фермі Фото: NASA

Як показують дослідження, бульбашки Фермі можуть забирати газ із галактики, що заважає швидкому утворенню нових зірок. Це взагалі може перешкодити утворенню зірок.

Як уже писав Фокус, вирішено парадокс, який не дався Ейнштейну. Дослідники з'ясували, чи буде таке дзеркало, що летить зі швидкістю світла, відбивати інтенсивне світло або ж стане невидимим.

Також Фокус писав про те, що в ранньому Всесвіті виявлено аномальну чорну діру, яка порушує теорії.