Голлівудська усмішка дісталася задарма: навіщо розвинені країни додають фтор у питну воду

Практика фторування води з'явилася ще 1945 року, але так і не дісталася України.

Практика додавання фториду в систему водопостачання вперше була застосована в 1945 році і відтоді стала звичайним явищем для багатьох країн світу, пише IFLScience.

Фторид — природний матеріал, який міститься в ґрунті, воді та повітрі, потрапляючи туди з гірських порід. Більшість людей на планеті стикаються з фторидом щодня в таких продуктах, як зубна пасла або рідина для полоскання рота.

У деяких регіонах вода містить занадто мало фтору, тому його додають у систему водопостачання, щоб запобігти карієсу в населення. Саме тому фтор додається в зубні пасти. Фтор допомагає відновити і зміцнити зубну емаль — захисне покриття на наших зубах. Такий постійний контакт із фторидом допомагає зберегти зуби здоровими та запобігати появі карієсу.

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Такий взаємозв'язок уперше було виявлено ще в 1800-х роках, після того, як безпеку фторидів було підтверджено й досліджено в 1930-х і 40-х роках, Мічиган став першим містом у світі, що почало фторувати водопровідну воду. Майже через 80 років така практика допомогла зменшити карієс на 25% серед дітей і дорослих.

Наприклад, в Онтаріо, Канада, припинили додавати фтор у воду через 50 років його застосування, у підсумку, через 5 років його знову довелося додати у водопровідну воду. Кількість дітей із карієсом або тих, хто потребує невідкладної стоматологічної допомоги, зросла на 51%.

"Протягом десятиліть фторування води в системі водопостачання суттєво впливало на рівень руйнування зубів, особливо у дітей. Там же, де було запроваджено фторування, кількість проблем із зубами знижувалася на 25%", — каже британський стоматолог Оллі Юпс.

Попри величезну кількість досліджень, що підтверджують ефективність фториду в системі водопостачання та його безпеку, існує безліч міфів, пов'язаних із його використанням.

Однією з причин називають флюороз зубів, який може виникати в дітей, коли вони піддаються надмірному впливу фтору під час розвитку. Але флюороз не несе шкоди для здоров'я, а лише спричиняє появу білих, іноді коричневих плям на зубах. Саме тому фтор часто не додають під час виробництва зубних паст для дітей.

Дуже високі дози фтору можуть спричинити флюороз скелета, але таку кількість ніколи не додають у систему водопостачання.

За словами вчених, за правильного використання фторид у системі громадського водопостачання забезпечує безпечну питну воду, допомагаючи зменшити карієс і його побічні ефекти.

Що ж стосується України, то фтор не додають у питну воду, хоча рівень фторидів і відрізняється від області до області. Загалом, питну воду не заведено фторувати на територіях й інших пострадянських країн.

Нагадаємо, розроблено нове революційне лікування карієсу. Вчені винайшли продукт, який може стимулювати ріст зубної емалі, а це означає, що з'явився революційний спосіб лікування карієсу.