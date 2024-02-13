Яблука відправлені у відставку: вчені назвали фрукт, що поліпшує настрій за 4 дні

Дослідники провели детальний аналіз користі для організму, яку приносять ківі.

Результати нового дослідження свідчать про те, що вживання ківі може поліпшити настрій лише за 4 дні, пише DailyMail.

За словами вчених, уся річ у тому, що в плодах ківі міститься велика кількість вітаміну С, який покращує самопочуття.

Тепер же дослідження показало, що фрукти можуть дати нашому організму більший заряд енергії за меншу кількість часу, ніж це роблять добавки з вітаміном С.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Команда вчених з Університету Отаго, Нова Зеландія, провела 8-денне дослідження, в якому взяли участь 155 дорослих, в організмі яких був низький вміст вітаміну С.

У рамках експерименту учасники приймали або добавку вітаміну С, або плацебо, або з'їдали два ківі. Після цього дослідники записували дані про настрій учасників, їхню енергійність, якість сну і фізичну активність.

Результати експерименту були опубліковані в науковому журналі British Journal of Nutrition. Дослідження показало, що ківі покращує життєвий тонус і настрій протягом лише 4 днів, при цьому такий ефект досягає свого піка приблизно через 14-16 днів.

Водночас експеримент показав, що добавки з вітаміном С впливали на настрій людей до 12 днів.

"Дослідження допомагає зрозуміти, що те, що ми їмо, може досить швидко впливати на те, як ми почуваємося", — каже автор дослідження Бен Флетчер.

Зазначається, що в 100-грамовому ківі міститься понад 80% середньодобової потреби організму людини у вітаміні С.

Сам же вітамін С діє як потужний антиоксидант, захищаючи клітини від ушкоджень. Він також бере участь в імунній функції, і організму він необхідний для вироблення колагену та нейротрансмітерів.

Крім вітаміну С, ківі також містить калій, мідь, вітамін К, фолієву кислоту і вітамін Е — жиророзчинну поживну речовину, що чинить антиоксидантну дію і відіграє важливу роль у підтримці імунітету.

У ківі також мало калорій, білків і жирів, і вони є хорошим джерелом клітковини.

Нагадаємо, дослідники розповіли, у якій частині ківі міститься найбільша кількість корисних речовин.