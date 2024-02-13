Місце і клімат не важливі. Де б не лежав труп, там завжди з'являються одні й ті самі організми

Дослідники виявили, де б після смерті не опинилося тіло людини, на ньому завжди з'являються одні й ті самі організми й діють вони за відомим сценарієм.

Нове дослідження показує, що "бригада екологічного прибирання", яка займається "утилізацією" трупів, складається з кількох представників одного і того ж виду. Як правило, вони завжди з'являються на місці, де лежить мертве тіло, і діють за одним і тим самим сценарієм. Причому місце розташування, клімат і пора року не відіграють особливої ролі, пише Science Alert.

За словами мікробних екологів і авторів дослідження Джессіки Меткалф і Закарі Берчама з Університету штату Колорадо, результати їхньої роботи можуть бути корисними для суспільства і, ймовірно, стануть надзвичайно корисними як новий інструмент судово-медичної експертизи.

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Основними руйнівниками мертвого тіла є бактерії та гриби — фактично вони постійно намагаються "з'їсти" наше тіло, проте поки ми живі, їм заважає ціла низка чинників, зокрема:

імунна система;

шкірний бар'єр;

правила гігієни;

корисний мікробіом.

Науковці, звісно, не можуть просто розкидати людські тіла в різних куточках світу, а тому дослідження такого роду проводяться на спеціальних "фермах тіл", де посмертні дослідження проводяться у відносній тиші.

Під час останнього дослідження вчені розклали за елементами 36 людських тіл, кожне з яких було добровільно передано донором у дар науці перед смертю. Команда також зазначає, що використовувала у своєму експерименті "свіжі тіла" на самих ранніх стадіях розкладання. Далі останки були піддані впливу негоди та комах.

Під час експерименту тіла розмістили на трьох різних фермах:

у напівпосушливому, холодному степу Колорадо;

ще дві в регіонах із помірним кліматом на південному сході Техасу і Теннессі.

Розмістивши тіла на трьох різних фермах, учені спостерігали за їхнім розкладанням протягом 21 дня. Спочатку вчені спостерігали доволі випадковий рух: спори потрапляли в ніздрю, або бактерії опинялися на нещодавно оголеній черевній порожнині. Однак через деякий час усе змінилося.

Згодом усі новоприбулі спільноти починають слідувати чіткій схемі, де виникає послідовна структура, причому це не залежить від того, де знаходиться тіло. За словами авторів дослідження, ці процеси призвели до появи цілої мережі розкладачів, до якої входять філогенетичні унікальні таксони, причому вони не залежать від сезону, місця розташування або клімату. Експеримент показав, що клімат і місце розташування впливають на швидкість руйнування тіла, проте з погляду того, хто руйнує мертве тіло, ці фактори, ймовірно, не мають великого значення.

Під час дослідження вчені використовували зразки ДНК тіл, а також їхніх "некробіомів" і навколишнього ґрунту. У результаті команді вдалося розпізнати якусь мережу взаємодій, яка показує, як організми переробляють наше тіло. Дослідники вважають, що саме ця харчова мережа може пролити світло на те, чому одні й ті самі види зустрічаються пліч-о-пліч у таких різних обставинах.

Наприклад, відомо, що гриби Candida і Yarrowia беруть участь у процесі розщеплення ліпідів і білків на простіші сполуки — жирні кислоти й амінокислоти. Але ці гриби також трапляються там, де є бактерія Oblitimonas, яка харчується речовиною, що виділяють ці гриби.

Автори дослідження також дійшли висновку, що ключові мережеві мікробні "прибиральники", ймовірно, не специфічні для розкладання людських тіл і частково зберігаються або переносяться комахами. Наприклад, більшість "ключових гравців цієї команди", як бактерій. Так і грибів, виявлених у трупах, переносяться мухами та жуками. Причому ці ж комахи також беруть участь у розщепленні тіл інших тварин, наприклад, свиней, великої рогатої худоби, мишей та інших. Деякі з цих видів також були виявлені під час розкладання у воді.

Далі вчені використовували машинне навчання і змогли точно передбачити час смерті трупа. Таким чином автори дослідження сподіваються, що отримані ними результати можуть бути використані для створення нового інструменту в судово-медичній експертизі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як змінюється розкладання людського тіла в морській воді.