Новий скафандр для астронавтів NASA пройшов випробування в невагомості (відео)

Конструкція скафандра компанії Collins Aerospace довела, що астронавти можуть легко пересуватися в ньому в умовах невагомості.

Американська компанія Collins Aerospace представила новий скафандр, призначений для виходів астронавтів у відкритий космос за межі Міжнародної космічної станції (МКС). Були проведені випробування в умовах невагомості, які показали, що в цих скафандрах астронавти зможуть легко переміщатися у відкритому космосі, пише The Verge.

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Компанія Collins Aerospace, з якою NASA уклало контракт на створення нових скафандрів для астронавтів МКС, провела успішні випробування свого космічного костюма в умовах невагомості. Це випробування дасть змогу інженерам поліпшити дизайн скафандра, який використовуватимуть астронавти NASA на МКС.

Конструкція скафандра компанії Collins Aerospace довела, що астронавти можуть легко пересуватися в ньому в умовах невагомості Фото: space.com

За слова представників Collins Aerospace випробування засвідчили, що скафандр забезпечує потрібний діапазон рухів астронавтів, адже має гнучку конструкцію і є важливою віхою в розвитку космічних костюмів.

Випробування нового скафандра проходили на борту літака, який виконував маневри, схожі з рухом на "американських гірках". Літак досягає певної висоти, а потім різко знижується і в цей час можна відчути невагомість. Загалом було виконано 40 таких маневрів для перевірки працездатності скафандра. Короткочасна невагомість дала змогу випробувачам перевірити гнучкість і надійність конструкції скафандра.

Скафандр забезпечує потрібний діапазон рухів астронавтів, адже має гнучку конструкцію і являє собою важливу віху в розвитку космічних костюмів Фото: space.com

Згідно із заявою Collins Aerospace, новий скафандр для астронавтів на МКС легший, ніж наявні аналоги, і дає змогу почуватися в ньому комфортніше, адже астронавти можуть виконувати більше різноманітних рухів.

Наразі астронавти NASA для виходу у відкритті космос використовують поліпшену версію скафандрів, створених ще в 70-х роках минулого століття. Після 15 років спроб створити новий космічний костюм NASA вирішило залучити до цього приватні компанії. Однією з них була Collins Aerospace.

Представники компанії заявили, що новий скафандр має менший об'єм і його можна модифікувати для різних типів статури астронавтів. Це важливо, адже старі скафандри були розраховані тільки на те, що їх носитимуть чоловіки певної комплекції.

Перед тим як буде представлена остаточна версія нового скафандра, Collins Aerospace проведе його випробування у вакуумній камері, а потім у спеціальному навчальному басейні NASA, де тренуються астронавти.

Також відомо, що американська компанія влітку минулого року також отримала замовлення від NASA на створення скафандра для астронавтів, які літатимуть на Місяць. У компанії заявили, що збираються модернізувати представлений скафандр для МКС, щоб його можна було використовувати в умовах Місяця.

Як уже писав Фокус, американська компанія Axiom Space нещодавно представила поліпшену версію своїх скафандрів, які вона створює на замовлення NASA, призначених для астронавтів на Місяці. Передбачається, що саме в цих космічних костюмах у 2026 році на супутник Землі висадяться перші в 21 столітті американські астронавти.