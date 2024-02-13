Бездушні з волі генетики: цікаві наукові факти про рудоволосих людей

Руде волосся часто виділяється на тлі інших кольорів через його рідкість. Незважаючи на це, наука добре вивчила його носіїв і представила нам безліч цікавих фактів, що стоять за цим явищем.

Руде волосся — один із найунікальніших дарів природи, що робить їхніх володарів частиною групи людей, яку часто виділяють. Цей колір волосся — не просто генетична особливість, що виділяє в натовпі; вона підкріплена цілою низкою наукових відкриттів, які розкривають складність і рідкість рудих локонів, пише theCHIVE.

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Насамперед слід зазначити, що руде волосся, як правило, товстіше і грубіше, ніж волосся інших кольорів. Незважаючи на це, у рудих, як правило, менше пасом волосся — в середньому близько 90 000, порівняно з блондинами, у яких їх може бути близько 150 000.

Привабливість рудого волосся відзначається в усьому світі, а в деяких регіонах, наприклад на південному сході Шотландії, рудих особливо багато. Дослідження показали, що 40% жителів південно-східної Шотландії є носіями гена рудоволосості. Цей унікальний варіант гена також об'єднує людей на великих зібраннях, таких як фестиваль "Дні рудих" у Нідерландах, де тисячі рудоволосих святкують свій особливий колір волосся.

Наука, що лежить в основі рудого кольору волосся, дуже цікава. Вони виникають унаслідок мутації в гені MC1R, який у нормі перетворює феомеланін на еумеланін — пігменти, що відповідають за темне і світле волосся. Мутація в рудому волоссі дає змогу феомеланіну залишатися, надаючи волоссю рудого пігменту. Для появи рудого волосся обоє батьків мають бути носіями цього мутованого гена.

Незважаючи на проблеми, з якими можуть зіткнутися рудоволосі, включно з підвищеною ймовірністю зазнати знущань, вони мають унікальні риси характеру. Дослідження показують, що рудоволосі мають вищу стійкість до болю завдяки тому, що їхні клітини, які виробляють пігмент, обробляють больові сигнали. Крім того, згідно з дослідженнями, вони здатні виробляти більше вітаміну D за меншого впливу сонячного світла, хоча ця особливість також підвищує ризик розвитку раку шкіри.

Поєднання рудого волосся і блакитних очей трапляється особливо рідко: ймовірність цього становить близько 0,17%. Рудоволосі складають близько 2% населення планети, що лише підкреслює рідкість цієї комбінації. Крім того, згідно з дослідженнями, які вивчали взаємозв'язок із кольором волосся, рудоволосі жінки можуть мати вищий ризик розвитку деяких видів раку і, можливо, більш активне сексуальне життя.

Незважаючи на міфи про зворотне, рудоволосі не вимруть. Ген може передаватися з покоління в покоління, забезпечуючи постійну присутність рудого волосся в генофонді. Така стійкість у поєднанні з унікальними характеристиками рудого волосся підкреслює дивовижну природу цієї генетичної ознаки. Незважаючи на те, що руде волосся несе в собі певні проблеми, його унікальність і краса продовжують зачаровувати й інтригувати, роблячи його предметом захоплення і наукової цікавості.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили способи позбавлення від сивини. Нове дослідження вчених вивчало складну тему реагування нашого волосся на стрес, а також методи його відновлення після важких життєвих ситуацій.

Також Фокус писав про те, що вчені змогли прискорити ріст волосся за допомогою старіючих клітин. Клітини, які перестають ділитися, але продовжують існувати, що часто пов'язано зі старінням і хворобами, тепер демонструють багатообіцяючий потенціал для стимулювання росту волосся.