Новий етап у житті Землі: "непрохані гості" перевернуть догори дном життя в океані

Дослідники виявили, що неймовірні хвилі тепла в Північному Льодовитому океані стануть частішими та покладуть початок новій кліматичній реальності.

Роками вчені попереджали про настання кліматичної кризи, а потім заявили, що планета вже переступила в "еру глобального кипіння". Минулий рік став найспекотнішим за всю історію спостережень, як і січень 2024 року — загалом температурні рекорди встановлюються останні 8 місяців, пише SciTechDaily.

З 2007 року умови в Арктиці істотно змінилися: у період з 2007 до 2023 року в околичних зонах Північного Льодовитого океану було зафіксовано 11 хвиль неймовірної морської спеки, внаслідок чого середня температура океану була на 2,5 градуси за Цельсієм вищою за сезонну норму. Такі хвилі тепла, як правило, тривають 37 днів, а з 2015 року вони стали щорічними "непроханими гостями".

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Ба більше, найпотужніша за всю історію спостережень хвиля тепла спостерігалася в Північному Льодовитому океані 2020 року — вона тривала неймовірні 103 дні. При цьому максимальна інтенсивність температури на 4 градуси за Цельсієм перевищила середній показник. У новому дослідженні вчені з Кластера передового досвіду в галузі кліматичних досліджень CLICCS Гамбурзького університету виявили, що подібні неймовірні хвилі тепла можуть стати частішими гостями, ніж ми думали.

Дослідження було проведено під керівництвом доктора Арміне Бархордяріна і виявило, що настільки сильні хвилі тепла, ймовірно, є результатом високих антропогенних викидів парникових газів. Дані свідчать про те, що ймовірність виникнення настільки інтенсивних хвиль без впливу антропогенних газів становить менше ніж 1%.

Під час дослідження вченим також вдалося звузити число ймовірних кліматичних сценаріїв для Арктики: на жаль, щорічні хвилі спеки в океані, найближчим часом, ймовірно, стануть нормою. Під час дослідження вчені також змогли довести, що хвилі тепла насправді виникають, коли морський лід тане занадто рано і швидко після зими. Простими словами, якщо танення відбувається раніше, до моменту досягнення сонячного максимуму в липні у воді вже може накопичитися значна кількість теплової енергії.

Передбачається, що "нова епоха" для Арктики почалася 2007 року. Саме з цього моменту товщого льоду віком хоча б кілька років почало ставати дедалі менше, тоді як кількість тонкого сезонного льоду лише збільшувалася. На жаль, тонкий лід менш міцний і тане значно швидше, внаслідок чого океан нагрівається швидше, а хвилі тепла тут стають інтенсивнішими.

У своїй роботі Бархордяріан з колегами використовували супутникові дані, а також поєднані кліматичні моделі — це дало змогу вченим розглянути, як світ розвивався б без людського впливу. У такий спосіб учені дійшли висновку, що саме людство та антропогенні парникові викиди несуть відповідальність за те, що інтенсивні хвилі спеки в арктичному океані незабаром стануть звичною справою.

Раніше Фокус писав про те, що температура поверхні моря вперше досягла рекордних 37,8°C.