У Барселоні знайшли шоколадну фабрику XIX століття: про неї знали мало не у всьому світі

Науковці знайшли залишки середньовічної будівлі в Барселоні, яка з XIV по XIX століття виконувала різні функції. У XIX столітті тут була шоколадна фабрика Clemente Guar.

У Барселоні археологи виявили залишки шоколадної фабрики XIX століття. Ця знахідка сталася під час реконструкції чотириповерхової будівлі на площі Пласа-де-ла-Ляна, в результаті чого знайдено структурні елементи з різних історичних періодів, пише HeritageDaily.

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Дослідники виявили залишки середньовічного особняка XIV століття, огорожу XVII століття та залишки шоколадної фабрики XIX століття. Історія почалася з особняка, який колись належав кафедральній богадільні Барселони, відомій як Піа Алмойна. У XV столітті його перетворили на хостел під назвою Hostal de Sant Pere, який проіснував до XVI століття.

У 1825 році будівлю відреставрували, і вона перетворилася на шоколадну фабрику Clemente Guardia. Фабрику відзначили в Альманасі Всесвітньої виставки в Барселоні 1888 року за вишуканий шоколад, пастилу (цукрову глазур), ванільний і чорний шоколад, а також шоколадні цукерки.

У XIX столітті фабрика стала відомою в Барселоні, захоплюючи місцевих жителів і поширюючи свою продукцію по всій Іспанії. Її солодкі витвори навіть потрапляли на підконтрольні Іспанії заморські території.

Разом зі структурними елементами команда розкопала архітектурні елементи шоколадної фабрики, а також посудини для зберігання, великі плоскогубці та свинцеві пластини, що використовувалися для виготовлення етикеток.

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