Важливий день для садівника. Учені назвали дату, коли слід садити рослини

Дослідники розповіли, як і коли слід висаджувати рослини, щоб вони прижилися і добре росли.

Може здатися, що весна вже зовсім близько і саме час почати садити рослини в саду, проте вчені попереджають, що в цьому питанні не варто поспішати. Дослідники назвали час, коли найкраще висаджувати рослини, щоб вони прижилися, пише Daily Mail.

За словами експертів, найкраще в цьому питанні — дочекатися останніх морозів. Принаймні, коли йдеться про однорічні рослини літнього сезону і ніжні багаторічники. При цьому експерти зазначають, що в цьому разі неможливо назвати конкретну дату, оскільки вона залежатиме від низки чинників: місця розташування, погоди та дати останніх весняних морозів.

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Експерти також радять оцінити ситуацію, використовуючи дані за попередні роки, які можна знайти у відкритому доступі. Крім того, вчені радять перевірити місцеві прогнози погоди, щоб отримати свіжу інформацію, перш ніж садити рослини.

Наприклад, щоб виростити помідори, слід зачекати, доки потеплішає, проте такі рослини, як салат, можна висаджувати ранньою весною. Останні вважаються універсальними культурами й можуть рости навіть якщо ще трохи холодно, вчені впевнені, що останні заморозки не зашкодять рослинам.

Експерти також зазначають, що насіння овочів прохолодного сезону можна садити в ґрунт одразу після того, як він розморозився. До таких рослин, за словами дослідників, відносяться мангольд, капуста і редиска — вони напрочуд швидко і добре переносять морози. Водночас учені зазначають, що існує безліч рослин, які погано переносять морози — їх краще висаджувати в ґрунт після настання останніх морозів. Вчені вважають, що дерева також можна посадити до останніх заморозків — якщо вони ще не виростили листя, їм вдасться чудово перенести останні низькі температури.

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