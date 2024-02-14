Крижаний щит, який вважався стабільним, балансує на волосині: рівень моря підніметься на 3 метри

Нове дослідження припускає, що основа гігантського крижаного щита, який вважався стабільним, може виявитися ближчою до колапсу, ніж ми вважали раніше.

Підлідний басейн Вілкса являє собою гігантський крижаний щит, розташований у Східній Антарктиді. Його розміри можна порівняти з Каліфорнією, а кількості води, яку він утримує, у разі танення вистачить для того, щоб рівень світового океану піднявся на неймовірні 3 метри, пише Live Science.

Раніше вчені припускали, що цей гігантський льодовик, попри зміну клімату, все ще залишається стабільним, проте нове дослідження припускає, що це не зовсім так. Команда зі Стенфордського університету використовувала радіолокаційні дослідження з літаків, що пролітали над льодовиком, щоб зазирнути на лід під ним. На жаль, тепер вчені вважають, що основа підлідного басейну Вілкса насправді могла частково відтанути.

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Ба більше, автори дослідження вважають, якщо температура продовжить підвищуватися, передній край гігантського льодовикового щита може відклеїтися і зруйнуватися. За словами першого автора дослідження, докторанта геофізики Елайзи Доусон, основна загроза полягає в тому, що цей льодовиковий щит містить таку кількість води, що в разі його танення рівень світового океану, ймовірно, підніметься на неймовірні 3 метри.

Команда зазначає, що їхня робота стала першим дослідженням, присвяченим вивченню температури біля основи льодовикового щита, а також того, наскільки вона близька до межі, за якою наступить колапс.

Зазначимо, що підлідний басейн Вілкса простягається на 1400 кілометрів углиб суші та містить лід товщиною близько 3 кілометрів. Крижаний покрив басейну, що впадає в Південний океан через кілька шельфових льодовиків, а також льодовиків, розташованих нижче за рівень моря на дні, — в результаті нижня частина льодовика виявилася вразливою для танення через припливи морської води, що нагрівається.

Раніше вчені були впевнені, що лід у Східній Антарктиді залишається відносно стабільним, попри кліматичну кризу, яка лише посилюється останнім часом. Однак нове дослідження показує, що це зовсім не так. На жаль, Східно-Антарктичний щит площею 27 мільйонів квадратних кілометрів зазнав значного танення і відступу під час попередніх періодів потепління.

Під час дослідження вчені зібрали дані з радарів літаків, а потім порівняли їх з даними, прийнятими на землі. Оскільки вода має більшу відбивну здатність, ніж корінна порода, вчені змогли буквально зазирнути під гігантський крижаний щит. Те, що вони побачили там, виглядало тривожно: під брилою льоду розташовані великі ділянки талої та мерзлої землі, проте більшу частину території вчені не змогли віднести ні до того, ні до іншого.

Такі результати дослідження можуть означати, що в геометрії льодового щита щось змінилося. Однак також це може означати, що більша частина землі під гігантським крижаним щитом уже наполовину відтанула, а отже, крижаний щит наближається до переломної точки — якщо температура й надалі підвищуватиметься, гігантська брила льоду просто завалиться.

Раніше Фокус писав про те, що рівень моря піднявся у 2 рази вище, ніж передбачалося: що підкосило Світовий океан.