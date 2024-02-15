Кондиціонер завжди з собою: створено одяг з алмазним покриттям, що охолоджує тіло

Дослідники кажуть, що експериментальне тканинне покриття зможе знизити температуру тіла на 2-3 градуси.

Експериментальне тканинне покриття використовує набір наноалмазів, щоб відводити тепло від тіла, пише New Atlas.

Попри те, що на ринку вже існують тканини, які охолоджують тіло, покриття з наноалмазів істотно дешевше у виробництві.

Йдеться про нанорозмірні алмазні частинки, які можна дешево і легко виготовити. Вони мають ту саму внутрішню структуру "вуглецевої решітки", що і звичайні алмази. Така структура забезпечує напиленню відмінну тепловодність. Іншими словами, наноалмази дуже ефективно проводять тепло.

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Під час дослідження вчені з Мельбурнського королівського технологічного університету під керівництвом лікарів Шаді Хушьяр і Аїші Рехман змішали порошок наноалмазів з поліуретаном і розчинником. Цей розчин нанесли на один бік відрізу звичайної бавовни за допомогою техніки електропрядіння.

Після того, як розчин застиг, він утворив покриття, яке складається з нановолокон, що зв'язалися з більшими бавовняними волокнами. Якщо з такої тканини шитиметься одяг, то сторона з покриттям буде звернена до тіла людини. Зовнішній бік залишили без покриття, щоб він не нагрівався від навколишнього тепла.

Зразки матеріалу поміщали непокритою стороною до розташованої поблизу гарячої плити з температурою 100 ºC (212 ºF) на 10 хвилин, потім прибирали подалі та залишали охолоджуватися ще на 10 хвилин. Було виявлено, що порівняно з контрольними зразками необробленої бавовни оброблені зразки виділяють на 2-3 ºC (3,6-5,4 ºF) більше тепла через бік із покриттям протягом періоду охолодження.

Також було виявлено, що оброблена бавовна забезпечує кращий захист від ультрафіолету. Проте її повітропроникність і вологопоглинання були не такими хорошими, як у необробленої бавовни, але все ж залишалися в межах прийнятного діапазону.

"Два або три градуси можуть здатися не такою і великою різницею, вони насправді мають велике значення для комфорту і здоров'я людини. Таку різницю можна порівняти з увімкненим кондиціонером і вимкненим. Крім цього, наноалмази можна використовувати для захисту будівель від перегріву, що може принести величезну користь для навколишнього середовища", — каже Хушьяр.

Нагадаємо, вчені за допомогою лазера перетворили пластик на алмазний дощ, як на Урані. Висока температура і такий самий тиск перетворюють матеріал для виготовлення пластикових пляшок на крихітні алмази, що утворюються в атмосферах Урану і Нептуна.