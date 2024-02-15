На мамонтовій стоянці найдавнішу намистину в Америці: їй 13 тисяч років (фото)

Маленький розмір намистини, що має довжину близько 7 міліметрів і середній внутрішній діаметр 1,6 міліметра, викликає питання щодо її походження. Однак у дослідників є кілька версій.

Команда під керівництвом професора археології Університету Вайомінгу Тодда Суровелла (Todd Surovell) знайшла 12940-річну трубчасту намистину з кістки на місці знахідки мамонта Ла Преле в окрузі Конверс (La Prele Mammoth). Ця стародавня знахідка тепер визнана найдавнішою намистиною, коли-небудь виявленою в Америці, пише Phys.org.

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Дослідження проливає світло на незвичайне використання кісток зайця в період культури Кловіс, доісторичну епоху, яка домінувала в Північній Америці близько 12 000 років тому.

На місці знахідки мамонта Ла-Преле, де знайшли намистину, збереглися останки молодого вбитого або понівеченого недорослого колумбійського мамонта і пов'язаного з ним табору, який був зайнятий під час вбивства тварини.

Щоб визначити походження кістяної намистини, команда застосувала метод ZooMS (зооархеологія за допомогою мас-спектрометрії), витягуючи колаген для аналізу хімічного складу кістки. Дослідники визначили, що намистина виготовлена або з метаподіальної (з'єднує кістки пальців з кістками кінцівок), або з проксимальної фаланги (знайденої в пальцях рук і ніг людини та інших хребетних тварин) зайця.

Це зображення намистини у формі трубки, зробленої з кістки, якій близько 13 тисяч років Фото: Todd Surovell

Ця знахідка є революційною, оскільки це перший надійний доказ того, що зайців використовували в період культури Кловіс. Період Кловіс названий на честь археологічної стоянки Кловіс в Нью-Мексико, де вперше знайшли характерні кам'яні знаряддя праці.

Маленький розмір намистини, що має довжину близько 7 міліметрів і середній внутрішній діаметр 1,6 міліметра, викликає питання щодо її походження. Дослідницька група розглядала можливість того, що намистина могла бути результатом споживання і перетравлення м'ясоїдними тваринами, а не створена людиною. Однак, м'ясоїдні тварини не були поширені на цій ділянці, а артефакт знайшли на відстані 1 метра від щільного розкиду інших культурних матеріалів.

Ба більше, зарубки на поверхні намистини, що відповідають візерункам, зробленим людиною, дозволяють припустити, що її використовували для прикрас на тілі або одязі. Це відкриття не тільки дає уявлення про стародавній період Кловіс, але й висвітлює мистецькі та творчі прояви давніх людей.

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