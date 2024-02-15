Морські купідони чи звичайне плацебо: чи можуть устриці підвищити лібідо

Мляве статеве життя є проблемою для мільйонів людей в усьому світі й існує безліч порад про те, як змінити цю ситуацію. Вчені вирішили перевірити один з таких методів на міцність за допомогою науки.

Існує давнє повір'я, що морський делікатес, відомий як устриця, здатний розпалити вогонь кохання навіть у найбільш зів'ялому спільному житті. І, судячи з усього, в цих словах є частка правди, хоча реальність не така однозначна, як може здатися на перший погляд. Наука вирішила докопатися до правди, перевіривши народну мудрість на міцність за допомогою логіки і фактів, пише The Washington Post.

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Почати варто з того, що в устрицях багато цинку, і це аж ніяк не перебільшення, адже всього лише невелика порція цієї закуски містить набагато більше цього мікроелемента, ніж потрібно більшості дорослих людей протягом дня. Цинк — це найважливіша складова, коли йдеться про наше статеве життя, адже він пов'язаний із підвищенням рівня тестостерону, який відіграє велику роль у виникненні бажання до близькості як у чоловіків, так і в жінок. Крім того, він вкрай важливий для фертильності.

Помічником цинку в арсеналі афродизіаків устриць є так звана D-аспарагінова кислота — амінокислота, що може сприяти виробленню тестостерону, принаймні в тваринному царстві. Про її вплив на людину поки що нічого не відомо, хоча деякі дослідження показують, що вона може принести користь.

Але найцікавіша особливість полягає зовсім в іншому, і для початку варто відповісти собі на одне запитання: ви коли-небудь почувалися краще тільки тому, що вам здавалося, що лікування працює, навіть якщо це була лише цукрова таблетка? Це і є ефект плацебо, і, схоже, він відіграє велику роль в інтимному житті. Дослідження показали, що люди, які думають, що отримують заряд бадьорості від афродизіаку, часто відзначають поліпшення сексуальної функції, іноді до 50%.

Але перш ніж ви почнете з'їдати устриці по дюжині, пам'ятайте, що не існує якогось магічного числа цих ласощів, яке повинно бути досягнуто для отримання ефекту афродизіака. Якщо вам цікаво, експерти радять спробувати від чотирьох до шести устриць, але будьте обережні з вживанням їх у сирому вигляді, щоб уникнути небезпечних харчових захворювань.

Дебра Лейно, сертифікована психотерапевтка з питань сексу і стосунків, заявляє, що інші продукти, такі як кавун, буряк і полуниця, також можуть трохи підштовхнути ваше лібідо завдяки своїм поживним речовинам. Крім того, легка їжа і відсутність алкоголю допоможуть зберегти гарний настрій, що також позначиться на вашій активності в ліжку.

Хоча досі немає жодних конкретних доказів того, що устриці підвищать ваш сексуальний потяг, вони містять елементи, які можуть дати вам невелику перевагу в ліжку, про що говорять деякі дослідження. Чи то цинк, амінокислоти, чи то просто віра в те, що вони спрацюють, можливо, варто спробувати кілька устриць для зміцнення романтичного настрою. Шлях до сексуального здоров'я і підвищеної активності, також включає в себе здорове харчування і спосіб життя, а не тільки те, що лежить на вашій обідній тарілці і обіцяє з легкістю поліпшити всі наші показники.

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