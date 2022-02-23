Віагра може врятувати собак від смертельної хвороби: що відомо

Від потенційно смертельного захворювання страждають багато порід собак, зокрема вівчарки, лабрадори та фокстер'єри.

Вчені з Університету штату Вашингтон провели дослідження, в результаті якого з'ясували, що силденафіл, який відомий як торгова марка "Віагра", може врятувати собак від передчасної смерті через непрохідність стравоходу, повідомляє Daily Mail.

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В результаті експерименту, який провели вчені на собаках з рідкісним захворюванням мегаезофагус, з'ясувалося, що ліки для лікування еректильної дисфункції допомагають тваринам почуватися набагато краще.

Що за хвороба?

Мегаезофагус — це рідкісний, потенційно смертельний розлад стравоходу, коли він звужується, що перешкоджає проходженню їжі в шлунок, і вона залишається в нижній частині стравоходу. Ця хвороба може навіть спричинити аспіраційну пневмонію, коли залишки їжі можуть потрапляти в легені. Після прийому препарату, в собак їжа почала рухатися далі, і вони стали почуватися краще.

Які собаки страждають на цю хворобу?

За словами вчених з Університету штату Вашингтон, таке захворювання стравоходу є спадковим у деяких порід. До цієї хвороби схильні фокстер'єри, шнауцери, німецькі вівчарки, ньюфаундленди, німецькі доги, ірландські сетери, шарпеї, хорти та лабрадори-ретривери.

Під час дослідження, вчені вводили собакам, що страждають від хвороби, силденафіл у рідкій формі протягом двох тижнів. Препарат дозволив розслабити м'язи нижнього відділу стравоходу, і він пропустив їжу далі в шлунок.

"Багато собак з цим розладом стравоходу вмирають або їх піддають евтаназії, тому що собака може нормально жити тільки 8 місяців після встановлення діагнозу", — говорить Джилліан Хейнс з Університету штату Вашингтон.

[ + – ] Під час дослідження, вчені вводили собакам, що страждають від хвороби, силденафіл у рідкій формі протягом двох тижнів.

Результати експерименту

"Немає ліків, які лікували б цей розлад у собак. Ми побачили, що силденафіл, який люди використовують для лікування еректильної дисфункції, допомагає собакам. Особливих побічних ефектів, крім рідкісного подразнення шлунково-кишкового тракту, ми не виявили", — каже Хейнс.

Всі 10 собак, які брали участь в експерименті протягом двох тижнів, стали почуватися краще. Їжа почала переміщатися стравоходом під час харчування і проходила далі в шлунок. Серед ще одного побічного ефекту власники собак назвали те, що тварини трохи набрали вагу.

Не всім допомагає

Але, за словами вчених, іншим собакам, які страждали на тяжку форму мегаезофагусу, допомогти не вдалося. Тому дослідники зробили висновок, що приймати препарат потрібно відразу після встановлення діагнозу.

"Я думаю, що силденафіл врятує життя багатьох собак. Це дослідження доводить ефективність його використання і, сподіваюся, більше людей буде його застосовувати для лікування своїх собак", — говорить Хейнс.

Нагадуємо, що вчені розповіли, чи має собака пам'ять. До цього дослідження вчені не знали, чи тварини можуть пам'ятати події з минулого.