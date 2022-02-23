Виагра может спасти собак от смертельной болезни: что известно

От потенциально смертельного заболевания страдают многие породы собак, в том числе овчарки, лабрадоры и фокстерьеры.

Ученые из Университета штата Вашингтон провели исследование в результате которого выяснили, что силденафил, который известен под торговой маркой "Виагра" может спасти собак от преждевременной смерти из-за непроходимости пищевода, сообщает Daily Mail.

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В результате эксперимента, который провели ученые на собаках с редким заболеванием мегаэзофагус, выяснилось, что лекарство для лечения эректильной дисфункции помогает животным чувствовать себя намного лучше.

Что за болезнь?

Мегаэзофагус – это редкое, потенциально смертельное расстройство пищевода, при котором он сужается, что препятствует прохождению пищи в желудок, и она остается в нижней части пищевода. Эта болезнь может даже вызвать аспирационную пневмонию, когда остатки пищи могут попадать в легкие. После приема препарата, у собак пища начала двигаться дальше, и они стали себя чувствовать лучше.

Какие собаки страдают от этой болезни?

По словам ученых из Университета штата Вашингтон такое заболевание пищевода является наследственным у некоторых пород. К этой болезни предрасположены фокстерьеры, шнауцеры, немецкие овчарки, ньюфаундленды, немецкие доги, ирландские сеттеры, шарпеи, борзые и лабрадоры-ретриверы.

Во время исследования, ученые вводили страдающим от болезни собакам, силденафил в жидкой форме в течение двух недель. Препарат позволил расслабить мышцы нижнего отдела пищевода, и он пропустил пищу дальше в желудок.

"Многие собаки с этим расстройством пищевода умирают или их подвергают эвтаназии, потому как собака может нормально жить только 8 месяцев после постановки диагноза", — говорит Джиллиан Хейнс из Университета штата Вашингтон.

[ + – ] Во время исследования, ученые вводили страдающим от болезни собакам, силденафил в жидкой форме в течении двух недель

Результаты эксперимента

"Нет лекарств, которые бы лечили это расстройство у собак. Мы увидели, что силденафил, который люди используют для лечения эректильной дисфункции, помогает собакам. Особых побочных эффектов, кроме редкого раздражения желудочно-кишечного тракта, мы не обнаружили", — говорит Хейнс.

Все 10 собак, которые участвовали в эксперименте в течении двух недель стали чувствовать себя лучше. Пища стала перемещаться по пищеводу в момент питания и проходила далее в желудок. Среди еще одного побочного эффекта владельцы собак назвали то, что животные немного набрали вес.

Не всем помогает

Но, по словам ученых, другим собакам, которые страдали тяжелой формой мегаэзофагуса, помочь не удалось. Поэтому исследователи сделали вывод, что прием препарата нужно осуществлять сразу после постановки диагноза.

"Я думаю, что силденафил спасет жизни многих собак. Это исследование доказывает эффективность его использование и, надеюсь больше людей будет его применять для лечения своих собак", — говорит Хейнс.

Напоминаем, что ученые рассказали, есть ли у собак память. До этого исследования ученые не знали, могут ли животные помнить события из прошлого.