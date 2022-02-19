Ученые рассказали, имеют ли собаки память

Собаки очень умные создания, они помнят своего владельца, любимое место отдыха и любимую марку корма, но могут ли они воспоминать события из прошлого, долгое время оставалось спорным вопросом.

Собаки — неизменные спутники человека, которые дарят незабываемые воспоминания и хорошее настроение. Четырехлапые точно помнят своих хозяев. Многочисленные душераздирающие встречи владельцев и их щенков, снятые на видео, тому подтверждение, пишет Inverse.

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Но помнят ли собаки события, которые произошли в прошлом, как это делают люди? Чтобы более точно ответить на вопрос, нужно сначала разобраться с двумя типами памяти.

Что такое память?

Семантическая память представляет обобщенные долгосрочные знания, которые мы накопили об окружающем нас мире. Эти воспоминания связаны с понятиями и фактами, которые мы сознательно изучаем, например, арифметика или языки, и они не связаны со временем.

[ + – ] У собак есть семантическая память. Они запоминают своих хозяев по запаху и внешнему виду, вспоминают, какие игрушки им нравятся, какое их любимое место для отдыха и любимая марка корма

Собаки обладают таким типом памяти. Они запоминают своих хозяев по запаху и внешнему виду. Вспоминают, какие игрушки им нравятся, какое их любимое место для отдыха и любимая марка корма. Но испытывают ли собаки эпизодическую память — способность вспоминать конкретные события из прошлого?

Большинство наших воспоминаний, связанных со временем и местом, считаются эпизодическими, например, конкретное блюдо, которое вы заказали, или цвет машины, которую вы взяли напрокат во время путешествия много лет назад. Определить, является ли воспоминание эпизодическим, особенно у собак, далеко непросто.

"Важно понимать, что одни определения основаны на содержании — том, что запоминается, а другие на том, как это запоминается", — рассказала Клаудия Фугацца, исследователь когнитивных способностей собак из Будапештского университета.

Согласно ее определению, не так важно, может ли пес в целом запомнить лицо своего владельца или вспомнить конкретное событие из прошлого, а скорее то, как информация кодируется в мозгу собаки в обоих случаях.

Есть ли у собаки воспоминания?

[ + – ] Причина, по которой ранее считалось, что собаки не обладают эпизодической памятью, вероятно, связана с тем, что эпизодическая память традиционно связана с самосознанием

Как отмечает Фугацца, причина, по которой ранее считалось, что собаки не обладают эпизодической памятью, вероятно, связана с тем, что эпизодическая память традиционно связана с самосознанием.

"Естественно, если вы способны воспроизводить сцены из прошлого, то вы должны осознавать, что вы там были", — добавляет Фугацца.

Ученые долго спорили о том, присуще ли самосознание исключительно человеку или присутствует у других животных. И как продемонстрировал эксперимент, проведенный в 2021 году, у собак оно есть. Но, как показывают недавние исследования Фугацца, эпизодическая память намного сложнее, чем просто самосознание.

В 2016 году Фугацца и ее коллеги провели исследование, в котором проверялось, могут ли собаки использовать эпизодическую память, чтобы вспомнить прошлые действия человека. В ходе исследования ученые обучали собак имитировать действия человека по команде, проводя простую тренировку.

[ + – ] Как показывают исследования, собаки действительно могут формировать эпизодические воспоминания о прошлых события

Псов проверяли на способность запоминать конкретные действия человека через одну минуту и через один час после тренировки. Исследователи обнаружили, что собаки могли вспомнить действия человека в обоих случаях, то есть они были способны вспомнить конкретный момент из прошлого.

"Это исследование показывает, что собаки действительно могут формировать эпизодические воспоминания о прошлых события", — подчеркнула Фугацца.

В 2020 году она провела второе исследование, проверяя, могут ли собаки помнить свои прошлые действия. В итоге эксперты обнаружили, что животные способны повторять или представлять свои собственные действия и вспоминать их, используя эпизодическую память.

"Как мы видим, собаки более осведомлены о том, что они делают, чем мы считали ранее", — заключила Фугацца.