Вчені розповіли, чи мають собаки пам'ять

Собаки дуже розумні створіння, вони пам'ятають свого власника, улюблене місце відпочинку та улюблену марку корму, але чи можуть вони згадувати події з минулого, тривалий час залишалося суперечним питанням.

Собаки — незмінні супутники людини, які дарують незабутні спогади та гарний настрій. Чотирьохлапі точно пам'ятають своїх господарів. Численні несамовиті зустрічі власників та їх цуценят, зняті на відео, тому підтвердження, пише Inverse.

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Але чи пам'ятають собаки події, що сталися у минулому? Щоб точніше відповісти на запитання, потрібно спочатку розібратися із двома типами пам'яті.

Що таке пам'ять?

Семантична пам'ять - узагальнені довгострокові знання, які ми накопичили про навколишній світ. Ці спогади пов'язані з поняттями та фактами, які ми свідомо вивчаємо, наприклад, арифметика чи мови, і вони не пов'язані з часом.

[ + – ] У собак є семантична пам'ять. Вони запам'ятовують своїх господарів за запахом та зовнішнім виглядом, згадують, які іграшки їм подобаються, яке їхнє улюблене місце для відпочинку та улюблена марка корму

У собак є такий тип пам'яті. Вони запам'ятовують своїх господарів за запахом та зовнішнім виглядом. Згадують, які іграшки їм подобаються, яке їхнє улюблене місце для відпочинку та улюблена марка корму. Але чи мають собаки епізодичну пам'ять — здатність згадувати конкретні події минулого?

Більшість наших спогадів, пов'язаних з часом та місцем, вважаються епізодичними, наприклад, конкретна страва, яку ви замовили, або колір машини, яку ви взяли напрокат під час подорожі багато років тому. Визначити, чи є спогад епізодичним, особливо у собак непросто.

"Важливо розуміти, що одні визначення ґрунтуються на змісті — тому, що запам'ятовується, а інші на тому, як це запам'ятовується", — розповіла Клаудія Фугацца, дослідник когнітивних здібностей собак із Будапештського університету.

Згідно з її визначенням, не так важливо, чи може пес загалом запам'ятати обличчя свого власника або згадати конкретну подію з минулого, а швидше те, як інформація кодується в мозку собаки в обох випадках.

Чи є у собаки спогади?

[ + – ] Причина, через яку раніше вважалося, що собаки не мають епізодичної пам'яті, ймовірно, пов'язана з тим, що епізодична пам'ять традиційно пов'язана з самосвідомістю

Як зазначає Фугацца, причина, через яку раніше вважалося, що собаки не мають епізодичної пам'яті, ймовірно, пов'язана з тим, що епізодична пам'ять традиційно пов'язана із самосвідомістю.

"Цілком зрозуміло що, якщо ви здатні відтворювати сцени з минулого, то й повинні усвідомлювати, що ви там були", — додає Фугацца.

Вчені довго сперечалися про те, чи притаманна самосвідомість лише людині, чи вона є і у інших тварин. І як продемонстрував експеримент, проведений у 2021 році, у собак вона є. Але, як свідчать недавні дослідження Фугацца, епізодична пам'ять складніша, ніж просто самосвідомість.

У 2016 році Фугацца та її колеги провели дослідження, в якому перевірялося, чи можуть собаки використати епізодичну пам'ять, щоб згадати минулі дії людини. У ході дослідження вчені навчали собак імітувати дії людини за командою, проводячи просте тренування.

[ + – ] Як показують дослідження, собаки дійсно можуть формувати епізодичні спогади про минулі події

Псів перевіряли на здатність запам'ятовувати конкретні дії людини через одну хвилину і через годину після тренування. Дослідники виявили, що собаки могли згадати дії людини в обох випадках, тобто вони були здатні згадати конкретний момент минулого.

"Це дослідження показує, що собаки дійсно можуть формувати епізодичні спогади про минулі події", — наголосила Фугацца.

У 2020 році вона провела друге дослідження, перевіряючи, чи собаки можуть пам'ятати свої минулі дії. У результаті експерти виявили, що тварини здатні повторювати або представляти свої власні дії та згадувати їх, використовуючи епізодичну пам'ять.

"Як ми бачимо, собаки більш обізнані про те, що вони роблять, ніж ми вважали раніше", — сказала Фугацца.