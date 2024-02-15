Погані новини з найбільшого супутника Сатурна: який вигляд має поверхня Титана (відео)

Учені зробили більш песимістичні висновки щодо того, чи є життя на супутниках зовнішніх планет Сонячної системи.

Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Astrobiology, зробили невтішні висновки щодо потенційної населеності найбільшого супутника Сатурна — Титана. Вчені вважають, що найімовірніше, цей світ не придатний для життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Також це дослідження припускає, що виявити життя на іншому супутнику Сатурна, а також на супутниках Юпітера, мабуть, не вийде, пише Phys.

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Астрономи вже багато років намагаються виявити ознаки позаземного життя як на інших планетах Сонячної системи, так і на їхніх супутниках. Особливий інтерес для вчених становлять супутники Сатурна Титан і Енцелад, а також супутники Юпітера Ганімед і Європа. Вважається, що під поверхнею цих світів знаходяться великі глибокі океани з рідкої води. А вода виступає як розчинник для всіх відомих життєвих форм. Тобто там могло б бути життя.

Супутник Сатурна Титан Фото: NASA

Що стосується Титана, найбільшого супутника Сатурна, який вкритий озерами з метану, то вчені вважають, що під поверхнею цього світу міститься величезний океан, де загальний об'єм води в 12 разів більший, ніж у всіх океанах на Землі.

Але результати нового дослідження показують, що потрібно суттєво знизити очікування щодо пошуків позаземного життя на Титані. Адже найімовірніше в його океані життя немає або якщо точніше, то ймовірність цього дуже мала.

На цьому зображенні показана плоска проекція супутника Сатурна Титана, зроблена зондом "Гюйгенс" з висоти 10 кілометрів. Зображення, що складають цей знімок, були зроблені 14 січня 2005 року. Зонд "Гюйгенс" був доставлений на Титан космічним апаратом "Кассіні" Фото: NASA

Вчені провели оцінку кількості органічних молекул, які можуть бути доставлені з поверхні Титана в його підземний океан, використовуючи дані про ударні кратери. Коли комети падали на Титан, то вони розтравлювали його крижану кору і дозволяли органічним молекулам проникати в підземний океан. Вчені з'ясували, скільки органічних речовин могло б туди потрапляти щороку. Виявилося, що за цей період часу до океану на Титані потрапляє всього 7,5 тонн найпростішої амінокислоти під назвою гліцин, з якого складаються білки, необхідні для життя. Гліцин використовує вуглець як основу своєї молекулярної структури. За словами вчених, такої кількості гліцину недостатньо для того, щоб в океані почало розвиватися позаземне життя.

Супутник Юпітера Ганімед Фото: NASA

Автори дослідження кажуть, що на Енцеладі, Ганімеді та Європі дуже мало вуглецю на поверхні і порівняно з цими світами Титан має найбільше органічних речовин. Тож, якщо в океані на Титані найімовірніше немає умов для підтримання життя, то на інших трьох світах його тим паче може не бути.

Супутник Сатурна Енцелад Фото: NASA

Хоча це дослідження не додає оптимізму в плані пошуків позаземного життя на Титані, все ж у 2028 році на цей супутник Сатурна вирушить дослідницький вертоліт Dragonfly для вивчення пребіотичної хімії або того, як органічні сполуки самоорганізуються для виникнення життя. Про цю місію Фокус уже докладно писав.

Хоча це дослідження не додає оптимізму в плані пошуків позаземного життя на Титані, все ж таки 2028 року на цей супутник Сатурна вирушить дослідницький вертоліт Dragonfly Фото: NASA

На сьогодні тільки один космічний апарат здійснив посадку на Титані. Це зробив зонд "Гюйгенс" 19 років тому. Завдяки йому вчені побачили, який вигляд має поверхня Титана.

Фокус уже писав про те, яким чином можна здійснити пілотовану місію на Титан з висадкою людини на його поверхню.

Також Фокус писав про те, який вигляд має Титан та інші супутники Сатурна з дуже близької відстані.

Нагадуємо, що японський модуль SLIM знайшов деякі підказки щодо того, як же все-таки з'явився наш Місяць, як уже писав Фокус.