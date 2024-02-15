Позбавляючи себе сну ми втрачаємо можливість радіти: його нестачу пов'язали з емоційним занепадом

Сон є важливим елементом нашого життя, даючи змогу нашому організму відпочити, але нещодавно вчені з'ясували, що втрачаючи ці дорогоцінні години, ми також жертвуємо одними з найважливіших моментів у нашому житті.

У наш час у багатьох людей складається враження, що частий недосип це нормально і жертвувати годинами відпочинку для мозку можна заради багатьох речей. Але вчені стверджують, що справжньою ціною відсутності сну є така незамінна річ, як наша здатність повною мірою насолоджуватися щасливими моментами життя. Нещодавнє дослідження виявило доволі несподіваний наслідок нестачі сну: він притупляє наші позитивні емоції, в той час як негативні емоції, схоже, чудово переносять безсонні ночі та починають превалювати над нами, пише Psypost.

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Це дослідження з'явилося на тлі того, що безсонні ночі стали занадто поширеним явищем завдяки специфіці сучасного життя. Чи то працівники нічних змін, що забезпечують життєдіяльність наших міст, чи то студенти, які засиджуються до ночі, наслідки недосипання часто обговорюють із погляду продуктивності та здоров'я. Однак у цьому дослідженні вчені розглянули питання про те, як сон і його нестача впливають на наше емоційне самопочуття.

Автори цього відкриття під керівництвом Джареда Мінкеля намагалися зрозуміти, як нестача сну позначається на емоційному стані людини. Вони використовували відеоролики, що викликають емоції, щоб визначити, як люди, позбавлені сну, реагують на різні емоційні стимули. Дивно, але якщо сумувати або засмучуватися учасники могли як зазвичай, то здатність відчувати радість або веселощі сходила нанівець з кожною відібраною годиною сну.

За словами Мінкеля, це тривожний сигнал організму про важливість сну для нашого загального благополуччя. Учений заявив, що якщо ви пишаєтеся тим, що можете обходитися мінімальною кількістю годин сну, можливо, ви неусвідомлено жертвуєте своєю здатністю насолоджуватися життям повною мірою, а отже, майбутнім здоров'ям. Чи варто пишатися такою сумнівною здатністю, задається питанням учений.

Дослідження, проведене серед студентів коледжу, показало, що навіть група, яка звикла до нерегулярного режиму сну, може відчути емоційний вплив нестачі сну. Це означає, що в умовах напруженого робочого графіка жертвування сном може мати серйозніші й неочевидніші наслідки, ніж просте відчуття втоми.

Важливо зазначити, що в цьому дослідженні йдеться не про безсоння, а саме про усвідомлений вибір на користь меншої кількості сну. Тож, якщо ви не можете виспатися через безсоння, це дослідження лише може підказати проблеми, з якими ви можете зіткнутися внаслідок цього, але воно орієнтоване зовсім на іншу публіку.

У майбутньому дослідники мають намір більше вивчити цей феномен. Вони прагнуть зрозуміти не тільки поведінкові, а й біологічні причини того, чому наші позитивні емоції є більш вразливими і так прив'язані до нестачі сну. Це, своєю чергою, може призвести до розробки більш дієвих методів лікування боротьби з побічними емоційними ефектами проведених безсонних ночей.

Прагнення до збільшення кількості годин у добі не повинно йти на шкоду нашому сну, підсумовують учені. Забезпечення міцного і достатнього сну, це не просто можливість відпочити і зміцнити здоров'я, а й поповнення емоційного запасу сил, потрібного нам для реагування як на сумні, так і на радісні події в нашому житті. Тож, можливо, настав час переглянути пріоритети щодо сну і прагнути до 7-8 годин відпочинку за ніч, щоб повною мірою відчути все емоційне забарвлення цього світу наступного ранку.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.