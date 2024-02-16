Місяць готуйся, летить Китай. Посадковий модуль доставить гостей із Землі: у чому суть місії

КНР збирається відправити на супутник Землі новий безпілотний апарат із рослинами та мікробами.

У 2028 році Китай відправить на Місяць посадковий модуль "Чан'е-8", який має здійснити посадку біля Південного полюса і започаткувати першу китайську місячну базу. На борту апарата перебуватимуть земні рослини і мікроби, а також корисне навантаження для тестування технології використання місячних ресурсів, пише Space.

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Майбутня китайська місія "Чан'е-8" є попередником місячної бази під назвою Міжнародна наукова місячна станція (ILRS), яку Китай планує побудувати на Місяці разом із країнами-партнерами у 2030-х роках. Посадковий модуль проведе випробування ключових технологій, необхідних для забезпечення стабільної роботи ILRS.

Представники китайського космічного агентства CNSA розкрили подробиці майбутньої місії, зокрема, що стосується корисного навантаження посадкового модуля. Стало відомо, що на Місяці буде проведено експерименти з наземними рослинами і мікробами, а також пройде перевірка технології використання місячних ресурсів.

Наприклад, інструменти модуля плавитимуть місячний реголіт за допомогою сонячної енергії з подальшим вимірюванням механічних і термічних властивостей отриманого матеріалу. Китай планує використовувати місячний ґрунт для виготовлення цегли, яку можна буде використовувати для будівництва інфраструктури на Місяці.

Китайський посадковий апарат "Чан'е-3" на поверхні Місяця Фото: CNSA

Що стосується біологічного експерименту, то китайські вчені планують перевірити, як поводитимуться рослини і мікроби в контрольованому герметичному середовищі під час перебування в місячному ґрунті. Цей експеримент необхідний для кращого розуміння того, як можна вирощувати продукти харчування і виробляти кисень на майбутній місячній базі. Наприклад, ще 2019 року на борту китайського посадкового модуля "Чан'е-4" успішно проросло в місячному реголіті насіння бавовни.

Також на борту модуля "Чан'е-8" будуть спеціальні прилади для спостереження за Землею. Вони збиратимуть дані, пов'язані з кліматом нашої планети та її магнітосферою. Зокрема, вчені хочуть поліпшити розуміння того, як магнітосфера взаємодіє із сонячним вітром.

Решта приладів призначені для вивчення поверхні Місяця і низькочастотного електромагнітного поля. Також модуль буде оснащений приладом для збору та аналізу зразків місячних гірських порід. Цей інструмент надасть наукові дані про склад місячного реголіту, включно з наявністю рідкісних газів, що дасть змогу більше дізнатися про геологічне минуле супутника Землі.

Якщо запуск модуля "Чан'е-8" має відбутися 2028 року, то в травні цього року на Місяць має вирушити китайський посадковий модуль "Чан'е-6", як уже писав Фокус. Унікальність цієї місії полягає в тому, що вперше в історії роботизований апарат збере зразки місцевої породи на зворотному боці Місяця. Що стосується пілотованої місії Китаю на Місяць, то країна планує висадити двох своїх астронавтів на супутник Землі до 2030 року.

Також Фокус писав про те, що американський посадковий модуль "Одіссей" полетів на Місяць за допомогою ракети SpaceX. Це вже другий приватний апарат, який вирушив підкорювати Місяць, але перша спроба американців повернуться на супутник Землі вперше за 52 роки не увінчалася успіхом.