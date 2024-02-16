Що не так зі скам'янілістю ящірки віком 280 млн років: у ній знайшли лак та фарбу

Дослідники ретельно проаналізували рештки Tridentinosaurus antiquus й дійшли невтішного висновку.

Скам'янілість ящірки Tridentinosaurus antiquus, віком 280 млн років, що прекрасно збереглася, виявилася підробкою, пише Gizmodo.

Камінь з останками стародавньої ящірки був знайдений в італійських Альпах у 1931 році. М'які тканини і всі чотири кінцівки рептилії, здавалося, збереглися у відмінному стані.

"Приголомшливий стан останків тридентинозавра спантеличував учених протягом десятиліть. Тепер же все стало на свої місця. Те, що було схоже на обвуглену шкіру та інші м'які тканини ящірки, — всього лише фарба", — каже палеонтолог із Музею природи Південного Тіролю Евелін Кустачер.

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Протягом тривалого часу вважалося, що скам'янілість могла дати відповіді на те, як відбувалася еволюція рептилій на ранніх етапах. Але УФ-знімок зразка показав, що скам'янілість покрила дуже навіть сучасним лаком. Щоправда, вчені до останнього сподівалися, що під цим шаром лаку все ж таки знаходяться залишки м'яких тканин ящірки. На жаль, там було виявлено тільки фарбу. Команда дослідників вважає, що художники зробили це для того, щоб екземпляр мав більш дивовижний вигляд.

Справді, скам'янілість є не до кінця підробкою. Дослідники з'ясували, що задні кінцівки тридентинозавра, зокрема стегнові кістки, видаються справжніми, хоча й збереглися досить погано. Також команда виявила на спині тварини щось схоже на остеодерми — окостеніння, з яких складається луска.

"Викопні м'які тканини трапляються дуже рідко, оскільки вони розкладаються насамперед, але вони становлять великий інтерес для науки. Такі скам'янілості можуть розкривати важливу біологічну інформацію, наприклад, забарвлення тварини, її внутрішню анатомію і фізіологію", — каже палеонтолог з Університетського коледжу Корка і керівник дослідження Валентина Россі.

Загалом, на розкриття таємниці "скам'янілості, що ідеально збереглася" пішло 93 роки.

Нагадаємо, у минулому столітті священник виявив два круглих камені та ідентифікував їх як скам'янілості квітів. Однак нещодавно вчені дізналися, чим насправді були ці "квіти".