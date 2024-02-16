9-метрове чудовисько з юрського періоду повернули до життя: на щастя, тільки на відео

Дослідники показали, який вигляд мав плезіозавр — найбільший мешканець океанів, що жив 150 млн років тому.

Учені реконструювали на відео жахливе морське чудовисько юрського періоду, скам'янілий череп якого знайшли всередині скелі у Великій Британії, пише LiveScience.

Знайдений плезіозавр, який належить до групи великих хижих морських рептилій, мав довжину 9 метрів і щелепи, повні величезних і гострих зубів. За словами вчених, ці монстри жили 150 млн років тому, коли глобальні температури на Землі були вищими, а моря — теплими, мілководними та повними життя. У ті часи плезіозаври були найбільшими хижаками юрського періоду (201,3-145 млн років тому).

Фото: Gareth Whyte/© BBC Studios

"Тварина була настільки великою, що могла б полювати на все живе в океані, що траплялося під руку. Я не сумніваюся, що тварина була якимось аналогом тиранозавра, але під водою", — каже дослідник Школи наук про Землю Бристольського університету Андре Роу.

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Скам'янілості плезіозавра були знайдені 2022 року любителем Філом Джейкобсом, коли він гуляв пляжем на Юрському узбережжі Англії. Тоді чоловік помітив шматочок морди хижака, що стирчала зі скелі. Він зв'язався зі своїм другом Стівом Етчесом, палеонтологом і активним колекціонером скам'янілостей, і вони перенесли скам'янілість у безпечне місце.

Тоді ж Етчес припустив, що більша частина плезіозавра застрягла всередині скелі, тож палеонтолог із колегами дістали з каменя іншу частину черепа завдовжки 2 метри. Знадобилося приблизно три тижні, щоб розкопати череп на прямовисній скелі, підвішений на висоті 15 м над землею.

Зрештою, команда успішно дістала останки плезіозавра, і це виявився один із найбільших і найповніших черепів пліозаврів, коли-небудь знайдених.

Тим часом експерти Імперського коледжу Лондона розпочали реконструкції цього юрського хижака. Дослідники знали, що у морських монстрів були короткі й товсті шиї та чотири сильні плавники, що давали змогу пересуватися на високих швидкостях, але як усе це працювало разом, було не зрозуміло.

Дослідник з Імперського коледжу Лондона Люк Маскатт створив прототип плезіозавра, щоб показати, як вимерлі рептилії могли пересуватися океаном.

"Ми з'ясували, що плезіозаври використовували тандемну рухову систему, задіявши всі чотири плавники одночасно", — йдеться в дослідженні.

"Така манера пересування є унікальною, оскільки всі інші тварини з плавниками, наприклад, пінгвіни і черепахи, використовують для руху тільки два передні плавники, а задні — для управління", — зазначає Маскатт.

За словами Етчеса, зараз проводяться наукові дослідження черепа пліозавра, щоб дізнатися більше про вимерлу тварину.

Нагадаємо, Лох-несське чудовисько жило на Землі і воно повелівало океанами 200 млн років тому. Учені з'ясували, що підводні морські монстри з довгою шиєю вміли швидко плавати.