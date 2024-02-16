Персональний німфей імператора: вчені виявили унікальний артефакт у Блакитному гроті (фото)

У Блакитному гроті, який в античні часи був особистим місцем для купання імператора Тиберія, вчені виявили різьблений кам’яний блок. Ймовірно, це була частина оздоблення грота.

У Блакитному гроті, що біля узбережжя Капрі, Італія, вчені виявили неочікувану археологічну знахідку. Дослідники з управлінням археології, образотворчого мистецтва та ландшафту столичної області Неаполя знайшли кам'яну брилу на дні цієї морської печери, пише HeritageDaily.

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Блакитний грот, розмірами 60 метрів у довжину і 25 метрів у ширину, має вхід шириною всього два метри і висотою один метр під час відливу, що забезпечує доступ лише під час припливів і відливів, коли море спокійне. Грот слугував приватним місцем для купання імператора Тиберія в античні часи (14-37 рр. н. е.). Імператор наказав побудувати тут імператорський німфей — місце, прикрашене статуями, зокрема зображеннями римських богів.

Минулі підводні розкопки виявили такі скарби, як три статуї римських морських богів, Нептуна і Тритона, які зараз виставлені в музеї в Анакапрі. У 2009 році з дна грота підняли сім основ для статуй.

Фото: Mediaset N.V.

Цей німфей пов'язаний з віллою ді Градола, розташованою безпосередньо над Блакитним гротом. Історики вважають цю віллу однією з дванадцяти вілл Тіберія на острові, про що писав римський історик Тацит.

Нещодавно стало відомо, що археологи виявили ретельно вирізьблену кам'яну брилу, занурену на глибину 3 метри. Вважається, що ця брила була скульптурним оздобленням імператорського німфею.

Щоб підняти артефакт на поверхню, дайвери використовували повітряні кулі, щоб обережно маневрувати кам'яним блоком через отвір печери. Наразі блок перевезено до порту Капрі для подальшого вивчення.

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