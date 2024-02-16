У найглибшій точці океану виявлено те, що налякало вчених: зайшли занадто далеко (відео)

Дослідники вкотре переконалися, що на планеті більше не залишилося місця, де люди б не залишили свій слід.

Вік нашої планети становить 4,5 мільярда років, тоді як вік самого людства ледь перевищує 200 000 років. Із погляду геології це зовсім не великий період часу, проте за цей короткий період люди буквально встигли залишити свої сліди по всій планеті — навіть у найглибшій точці океану, пише IFLScience.

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Наприклад, у 2020 році вчені виявили новий вид у Маріанській западині, який назвали на честь пластику, виявленого в його кишках. А 2023 року мікропластик було виявлено в системі печер, доступ до яких був закритий для людей в останні 30 років.

На жаль, сьогодні дослідники зустрічають ознаки людської діяльності всюди, куди б не пішли. За словами американського географа й океанографа, доктора Дона Райта, під час експедиції в найглибшу точку світового океану вчені виявили щось дивовижне.

Найглибша частина океану розташована в південній частині Маріанської западини та відома як Безодня Челленджера — її глибина приблизно становить 10 935 метрів. Дослідники використовували дистанційно пілотований апарат, щоб спуститися в цю точку. На жаль, те, що вони виявили, було жахливим.

На глибині 10 900 метрів доктор Райт із колегами помітили ознаки людської діяльності, а саме — пивну пляшку з етикеткою. Це сміття пройшло неймовірний шлях, перш ніж опуститися в найглибшу точку океану, і на ньому навіть усе ще збереглася етикетка.

Райт також зазначає, що така знахідка має вельми жалюгідний вигляд, оскільки сліди людської діяльності все частіше знаходять там, куди самі люди все ще не здатні дістатися.

Раніше Фокус писав про те, що найглибоководніший вірус на Землі переховувався в Маріанській западині.