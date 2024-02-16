Захистить від діабету і раку: дієтолог розповіла про користь драконячого фрукта

У невеликому фрукті, що виділяється яскравим забарвленням і неймовірним смаком, сховане ціле джерело корисних речовин, здатних захистити наш організм від важких захворювань, вважають експерти.

Пітайя посідає особливе місце у світі фруктів і на це є свої причини, які виділяють його на тлі всього розмаїття. Крім солодкого, чимось схожого на ківі смаку, ці тропічні ласощі мають величезний запас корисних речовин, необхідних нашому організму, пише Forbes.

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Пітайя, більш відома як драконівський фрукт, походить із сімейства кактусових і вирощується в сонячній Мексиці, Центральній Америці та низці азіатських країн, включно з В'єтнамом і Філіппінами. Цей фрукт можна порівняти з мультивітамінною бомбою. У ньому багато вітаміну С, антиоксидантів та інших корисних речовин, які допомагають боротися з хворобами й підтримувати імунну систему у чудовій формі, каже Кім Шапіра, дієтологиня із Лос-Анджелеса. Це ефективний і смачний спосіб захистити себе від таких неприємностей, як діабет, хвороби серця і навіть рак.

Драконівський фрукт також є чудовим помічником для нашої травної системи, завдяки своїй ролі пребіотика. Потрапляючи в шлунок, він підживлює корисні бактерії в кишечнику, допомагаючи нам краще перетравлювати їжу і зміцнюючи імунний захист. Крім того, в ньому багато клітковини, що завжди добре для підтримки нормальної роботи травного тракту.

Драконівський фрукт чудово справляється і з завданням гідратації нашого організму: його соковитий вміст допоможе легко втамувати спрагу. Однак важливо знати міру під час його вживання і не захоплюватися. Так, деякі люди можуть відчути здуття живота або газоутворення після його вживання. Найкраще починати з малої його порції і спостерігати за реакцією вашого організму на нові ласощі.

У крихітної частини людей може також виявитися алергія на нього, хоча це досить рідкісне явище. Тим же, хто страждає на діабет, варто порадитися зі своїм лікарем, перш ніж зробити його частиною харчування через вміст у ньому натуральних цукрів.

Завдяки своїм здібностям боротися з хворобами, корисним властивостям для кишківника та загальній поживній цінності, драконівський фрукт є чудовим кандидатом для включення в дієту для багатьох людей. Головне не забувати прислухатися до свого організму в момент його вживання і насолоджуватися ним у міру.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.