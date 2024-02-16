В Україні почали використовувати ШІ для діагностики туберкульозу: подробиці (фото)

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, штучний інтелект автоматично аналізує рентген-знімки, і відображає зони потенційної патології у вигляді теплової карти легень.

В Івано-Франківській, Львівській та Сумській областях фтизіопульмонологічні центри вперше почали використовувати штучний інтелект (ШІ) для діагностики туберкульозу. Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Повідомляється, що відповідне обладнання вже встановлено та використовується медичними працівниками, які пройшли тренінг із застосування систем під час діагностики туберкульозу в пацієнтів.

Як зазначають у пресслужбі, ШІ здійснює автоматичний аналіз, читаючи рентген-знімки, і відображає зони потенційної патології у вигляді теплової карти легень, що дає змогу виявити ураження з імовірністю від 1% до 100%.

"Ми залучаємо інвестиції для застосування передових технологій, щоб бути на крок ближче до подолання туберкульозу, а також допомагаємо регіонам у впровадженні штучного інтелекту", — заявила завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу Яна Терлєєва.

Українські медики використовують ШІ для діагностики туберкульозу Фото: МОЗ

У публікації також ідеться про те, що наразі ШІ успішно використовують для автоматизованого опрацювання даних під час постановки діагнозу в більш ніж сорока країнах світу.

Також повідомляється, що за даними ВООЗ, туберкульоз є другою за поширенням причиною смерті у світі. Україна належить до групи країн із високим рівнем захворювання на туберкульоз.

Нагадаємо, 14 листопада асистент кафедри патологічної анатомії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Софія Ніколаєнко повідомила, що українські медики отримали унікальний сканер, який за допомогою штучного інтелекту здатний діагностувати рак.

Раніше, 29 серпня, ЗМІ повідомляли, що вчені розробили спосіб раннього виявлення вірусних інфекцій. Нове відкриття може допомогти лікарям виявляти вірусні інфекції, зокрема й вірус, що спричиняє COVID-19, ще до появи у пацієнтів важких симптомів.