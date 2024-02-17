Найкрихітніші та наймиліші кажани у світі: будують намети й жують у них інжир

Гондураські білі кажани відомі тим, що здатні побудувати намет із листя і надзвичайно перебірливі в їжі.

На планеті мешкають мільярди різних видів тварин: деякі з них виглядають вельми страхітливо, тоді як інші навпаки — мають надзвичайно милий вигляд. Наприклад, гондураські білі кажани (Ectophylla alba) — крихітні пухнасті істоти, які живуть разом у наметах із листя, пише Live Science.

Представники цього виду мають біле пухнасте хутро і великі жовті носи та вуха. Їхня вага зазвичай не перевищує 9 грамів, що робить їх одними з найкрихітніших і найсимпатичніших кажанів у світі.

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Дослідники зазначають, що представники цього виду мешкають у рівнинних тропічних лісах Центральної Америки, а також є одним із шести видів кажанів із повністю білим хутром, проте їх легко відрізнити від інших видів завдяки чарівному кирпатому носу.

Однак наймиліша зовнішність не єдина особливість гондураських білих мишей. Вони також відомі своєю здатністю будувати "намети" з великого листя рослин: знайшовши відповідний листок рослини, гондураський кажан гризе і перерізає бічні жилки листка, що змушує його складатися в невеликий намет. У цих наметах із листя кажани, як правило, відпочивають і ховаються від хижаків. Відомо, що в одному такому листяному наметі може поміститися від 1 до 17 особин.

Раніше вчені вважали, що намети з листя будують лише самці та використовують їх для залучення самок для спарювання. Однак дослідження 2006 року спростувало цю теорію: вчені виявили, що самки також роблять свій внесок у будівництво.

Більшість кажанів відомі тим, що поїдають комах або п'ють кров, проте не ці милі кирпаті тварини — вони є плодоїдними. Раніше вчені виявили, що представники цього виду, як правило, харчуються лише інжиром одного вила дерева, що робить їх неймовірно ефективними в поширенні насіння.

До слова, раніше вчені також виявили, що фігове дерево використовує два різних "ароматних букети" для приваблення птахів удень і кажанів уночі. Представники цього виду також занесені до Червоного списку як такі, що перебувають під загрозою зникнення, — основною загрозою вважається втрата середовища проживання та залежність від одного виду інжиру.

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