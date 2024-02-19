Селфі в космосі на тлі Землі: місячний апарат США зробив перші знімки (фото)

Приватний посадковий модуль "Одіссей" летить на Місяць, щоб стати першим подібним апаратом, який зможе там успішно приземлитися.

Якщо все піде за планом, то вже 22 лютого на Місяці здійснить м'яку посадку перший посадковий модуль, створений приватною компанією. Після запуску в космос 15 лютого апарат "Одіссей" прямує до супутника Землі. Компанії Intuitive Machines, яка створила модуль, поділилася першими фотографіями апарату, які були зроблені незабаром після відділення від другого ступеня ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX, пише Space.

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Чотири дивовижні знімки зробив посадковий модуль "Одіссей", на яких видно як сам апарат, так і Землю на тлі чорноти космосу. Цей модуль запущено на Місяць у межах місії IM-1 компанії Intuitive Machines. Якщо все піде за планом, то 22 лютого цей апарат, приземлившись успішно на Місяці, стане першим в історії приватним посадковим модулем, якому це вдалося. Також успішне приземлення ознаменує собою повернення США на Місяць вперше з 1972 року.

Чотири дивовижні знімки зробив посадковий модуль "Одіссей", на яких видно, як сам апарат, так і Землю на тлі чорноти космосу Фото: X (Twitter)

Модуль "Одіссей" везе на Місяць набір наукових приладів від NASA, які мають зібрати важливі дані, необхідні для підготовки висадки астронавтів на Місяці через 2 роки, а також для будівництва першої місячної бази.

Модуль "Одіссей" везе на Місяць набір наукових приладів від NASA, що мають зібрати важливі дані, необхідні для підготовки висадки астронавтів на Місяці через 2 роки Фото: X (Twitter)

Це вже не перша спроба американців посадити успішно на Місяці приватний апарат. Попередник модуля "Одіссей" — посадковий апарат Peregrine, створений компанією Astrobotic, у січні не зміг виконати свою місію і під керівництвом вчених повернувся на Землю, де і сталося його руйнування в атмосфері. Річ у тім, що у Peregrine незабаром після виходу в космос з'явилася проблема з двигуном.

У модуля "Одіссей" жодних проблем не виникло, він працює у штатному режимі і підтримує зв'язок із Землею Фото: X (Twitter)

Але в модуля "Одіссей" жодних проблем не виникло, він працює в штатному режимі і підтримує зв'язок із Землею. Усі прилади модуля працюють добре і це стосується також його двигуна, який пройшов успішну перевірку в космосі.

Посадковий модуль "Одіссей" оснащений двигуном, що працює на рідкому метані та рідкому кисні, і це перша подібна рухова система, що перебуває в космосі Фото: X (Twitter)

Посадковий модуль "Одіссей" оснащений двигуном, що працює на рідкому метані та рідкому кисні, і це перша подібна рухова система, що перебуває в космосі. Диспетчери місії провели запуск двигуна, щоб перевірити його готовність до приземлення на Місяці. Як уже було сказано вище, ще жоден приватний посадковий апарат не здійснював успішного приземлення на поверхні Місяця, а тому посадка 22 лютого стане історичною.

До речі, двигуном, що працює на рідкому метані та рідкому кисні, оснащена гігантська ракетна система Starship компанії SpaceX. Ця мегаракета призначена для доправлення людей на Місяць і Марс, і зараз триває підготовка до третього випробувального польоту, адже два попередні закінчилися катастрофою. Новий політ Starship має відбутися наприкінці лютого.

Як уже писав Фокус, розробники інноваційного супутника з квантовим двигуном втратили з ним зв'язок і так і не змогли перевірити роботу рухової системи, яка порушує закони фізики.

Також Фокус писав про те, що вчені з NASA отримали найбільший зразок астероїда, який коли-небудь був доставлений на Землю.