Повідомлення про апокаліпсис із космосу: вчені розповіли, як усе відбуватиметься

Міжнародна мережа попередження про астероїди пояснила, як сповіщатиме людей про астероїд-убивцю.

Коли 66 млн років тому на Землю впав гігантський астероїд, що утворив кратер Чиксулуб, динозаври не отримали жодного сповіщення. Якби такий астероїд упав на планету зараз, то ударна хвиля, потужніша за водневу бомбу у 2 млн разів, зрівняла б із землею ліси, міста й здійняла б цунамі, пише ScienceAlert.

Міста, які б устояли під час першої ударної хвилі, знищив би землетрус силою 10 балів, який би відбувся потім. Після цього хмари гарячого пилу та попелу закрили б сонце, зануривши планету в крижаний холод.

На відміну від динозаврів, людство знало б про загрозу, що насувається, і, можливо, змогло б їй запобігти.

Управлінню з координації планетарної оборони NASA доручено знаходити, відстежувати й оцінювати ризики, які пов'язані з небезпечними астероїдами в Сонячній системі.

"Нам необхідно знайти їх усі до того, як вони знайдуть нас", — каже голова програми Управління з координації планетарної оборони Ліндлі Джонсон.

Для цього NASA працює з глобальною коаліцією астрономів, яка називається Міжнародна мережа попередження про астероїди (IAWN).

В IAWN існують процедури повідомлення громадськості, якщо небезпечний астероїд прямуватиме в бік Землі.

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По-перше, члени команди, які виявили загрозу, передадуть дані мережею IAWN, щоб перевірити ще раз свої висновки й оцінити небезпеку. Щойно всі сторони будуть згодні з тим, що Землі потрібно готуватися до зіткнення, NASA опублікує попередження.

"На моєму столі немає червоного телефону або чогось ще. Але в нас є процедури, які будуть задіяні, щоб повідомити громадськість про небезпеку", — підкреслює Джонсон.

Наприклад, якщо астероїд прямуватиме в бік США, NASA повідомить про це Білий дім, а уряд опублікує офіційну заяву. Якщо астероїд буде досить великим, щоб становити міжнародну загрозу, тоді IAWN повідомить Управління ООН із питань космічного простору.

Астероїди діаметром понад 140 метрів і орбітою з мінімальною відстанню від Землі в 0,5 астрономічні одиниці вважаються потенційно небезпечними. Для порівняння: таке наближення астероїда становить половину відстані між Землею та Сонцем.

Наразі відомо близько 2300 потенційно небезпечних астероїдів, приблизно 153 з них мають діаметр понад 900 метрів. Цього достатньо, щоб спровокувати катастрофу, якби об'єкт зіткнувся із Землею.

Поки що є невелика ймовірність того, що астероїд Бенну може зіткнутися із Землею за 159 років, спричинивши вибух, який дорівнюватиме потужності 24 ядерних бомб. Але згідно з дослідженням 2021 року, імовірність того, що це станеться, становить лише один із 2700.

У більшості випадків IAWN знає заздалегідь про загрозу, що наближається. Але NASA знадобиться щонайменше 5-10 років, щоб запобігти апокаліпсису.

Для цього 2021 року NASA випробувало метод знищення астероїдів, врізавшись безпілотним апаратом в астероїд, щоб змінити його орбіту. Місія пройшла успішно та зарекомендувала себе як вельми дієвий спосіб відхиляти небезпечні астероїди з орбіти Землі.

Проблема в тому, що якщо загроза буде виявлена менш ніж за 5 років, тоді в NASA не залишиться часу, щоб відхилити небезпечний астероїд. Якби до зіткнення з астероїдом залишалося кілька місяців, людство було б безсилим.

На щастя, стратегія IAWN полягає в тому, щоб знаходити астероїди за десятиліття, якщо не століття, до їхнього зіткнення.

"Це дає нам достатньо часу, щоб спробувати щось із ними зробити, поки вони ще в космосі, щоб ми повністю уникли будь-якої катастрофи тут, на Землі", — додав Джонсон.

Нагадаємо, вчені розповіли про найнебезпечніший для Землі астероїд, якого насправді не було. Захоплива історія сталася з вини автоматизованої системи Нортголтської філії обсерваторії.