Найнебезпечніший для Землі астероїд, якого насправді не було: що це був за об'єкт

Захоплива історія сталася з вини автоматизованої системи Нортхолтської філії обсерваторії.

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Команда Нортхолтських обсерваторій займається моніторингом навколоземних об'єктів, проводячи десятки тисяч спостережень. Саме ця група вчених виявила небезпечний для Землі астероїд, якого ніколи не існувало, пише IFLScience.

У квітні 2020 року співробітники Нортхолтської філії обсерваторії, яка розташовується в Лондоні, виявили дивний об'єкт. Зібрані дані передали в міжнародний Центр малих планет (MPC), який також займається збором даних і розраховує обрити навколоземних об'єктів.

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У цій історії варто підкреслити, що об'єкт був виявлений за допомогою автоматизованих досліджень, а не шляхом прямого спостереження. Отримавши ці дані, MPC розрахував орбіту об'єкта і дав йому офіційне позначення 2020 GL2.

Водночас Лабораторія реактивного руху NASA має свою систему під назвою Sentry, яка розраховує ризик можливого зіткнення із Землею. Система завжди використовує найостанніші каталоги спостережень, і якщо є доступна орбіта того чи іншого об'єкта, Sentry вирахує загрозу його зіткнення з планетою. Орбіта GL2 2020 виявилася досить ризикованою, ймовірність його зіткнення із Землею у 2028 році становила 1 до 400 000.

На перший погляд, це не така вже й велика ймовірність, але терміни зближення були занадто короткими. Річ у тім, що більшість астероїдів, які становлять загрозу для планети, долетять до Землі через десятиліття, якщо не століття, як у випадку з астероїдом Бенну. Таким чином у людства є час, щоб усунути ризик.

На щастя, об'єкт 2020 GL2 виявився зовсім не астероїдом, а космічним апаратом BepiColombo місії Європейського космічного агентства.

Апарат перебуває на шляху до Меркурія, а для того, щоб дістатися туди швидше, апарат використав обліт Землі, щоб вийти на необхідну орбіту. Саме 10 квітня апарат облітав Землю, коли його зафіксували автоматичні системи спостереження.

До 2028 року апарат не впаде на нашу планету, оскільки буде зайнятий докладним вивченням Меркурія.

Після того, як помилку виявили, офіційні дані про небезпечний "астероїд" GL2 2020 було видалено.

До речі, це не перший випадок, коли космічні апарати приймають за небезпечні астероїди, така ж історія трапилася з апаратами Rosetta (об'єкт було названо 2007 VN84) і Gaia (2015 HP116).

Нагадаємо, перші 5 астероїдів цього року вже летять до Землі, один розміром із два футбольних поля. Потенційно небезпечними для Землі астероїдами вважаються космічні камені, які наближаються до нашої планети ближче, ніж на 7,5 млн км і водночас вони повинні мати розмір понад 150 метрів.