Не ті, ким їх вважали: вчені дослідили таримські мумії, знайдені в човнах посеред пустелі (фото)

Наприкінці минулого століття у Китаї вчені виявили Таримських мумій, чиї тіла були поховані у човноподібних трунах посеред пустелі. Завдяки сухому повітрю вони чудово збереглися і вчені змогли провести генетичний аналіз.

У 1990 році вчені натрапили на унікальну знахідку в пустелі на північному заході Китаю — мумії Таримського басейну. Ці мумії, віком до 4 000 років, знайшли в човноподібних трунах, накритих коров'ячими шкурами, які чудово збереглися завдяки сухому повітрю пустелі, пише Arkeonews.

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Вражає не лише збереженість тіл і одягу цих древніх людей, але й дивовижні висновки про їхнє походження. Всупереч припущенню, що вони були мігрантами, які принесли з собою західні технології, нещодавнє дослідження показує, що ці мумії насправді були місцевими жителями з глибоким корінням у цій місцевості.

Генетичний аналіз 13 добре збережених мумій, датованих 2100-1700 роками до нашої ери, дає уявлення про їхнє походження. Вони виявилися залишками давньої популяції, яка зникла в Євразії після останнього льодовикового періоду. Це населення було предком корінних народів, що живуть сьогодні в Сибіру та Америці.

Фото: Wenying Li, Xinjiang Institute of Cultural Relics and Archaeology

Що ще захопливіше, так це докази культурного обміну. Попри те, що ці мумії були місцевими жителями, які не вступали в шлюб із сусідніми скотарями-мігрантами, вони не були культурно ізольованими. Близько 4 000 років тому вони вже перейняли нові ідеї та культуру, включаючи тканий вовняний одяг, іригаційні системи, вирощування немісцевої пшениці та проса, випасання овець та кіз і навіть виготовлення сиру з молока великої рогатої худоби.

Таємниця поглиблюється, коли мова заходить про їхні поховальні практики. Знайдені в човнах, вкритих шкурами великої рогатої худоби, з веслами на голові, цей унікальний спосіб поховання вирізняє їх з-поміж інших. Хоча незрозуміло, чому вони поховані саме так, ця практика є рідкісною в регіоні та нагадує поховання вікінгів.

Всупереч попереднім теоріям, які припускали, що мумії могли належати пастухам з Центральної Азії або раннім фермерам Іранського нагір'я, дослідження спростовує ці твердження. Крістіна Воріннер, авторка дослідження і професорка антропології Гарвардського університету, наголосила на винятковій природі мумій: "Мумії вже давно зачаровують науковців і громадськість з моменту їхнього першого відкриття. Крім того, що вони надзвичайно добре збереглися, вони були знайдені в дуже незвичному контексті, і вони демонструють різноманітні та далекосяжні культурні елементи".

Дослідження також кидає виклик уявленню про те, що популяція не може бути генетично ізольованою, залишаючись водночас культурно космополітичною. Дослідники вивчили геноми людей з Джунгарського басейну і Таримського басейну, виявивши чітке місцеве походження, попри культурне розмаїття.

Мумії з Таримського басейну дають унікальний погляд на популяцію, яка не відповідає загальноприйнятим очікуванням. Їхнє дивовижне генетичне коріння, культурна адаптивність і загадкові практики поховання продовжують захоплювати вчених, проливаючи світло на багату і складну історію регіону.

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