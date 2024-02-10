Скарби стародавнього міста Китаю: вчені знайшли артефакти і реліквії для ворожіння (фото)

Китайські археологи знайшли понад 40 поховань, що належать до періоду Західної Хань. Усередині вчені знайшли численні артефакти, зокрема так звані кістки оракула.

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У Пуяні, провінції Хенань у Центральному Китаї, археологи виявили численні артефакти, що проливають світло на стародавнє китайське місто Гань. Охоплюючи період від Воюючих держав (475 р. до н. е. — 221 р. до н. е.) до династії Хань (206 р. до н. е. — 220 р. н. е.), це місто відігравала важливу роль в історії Китаю, пише Arkeonews.

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У руїнах міста дослідники виявили понад 40 поховань. Ці гробниці, що характеризуються своєю довгою і вузькою конструкцією, містили багато поховальних артефактів, таких як шахові фігури, глиняний посуд і бронзові дзеркала. Археолог Ку Фулінь припускає, що через конфігурацію гробниць і велику кількість реліквій вони, ймовірно, датуються періодом династії Хань, зокрема, Західної Хань (206 р. до н. е. — 25 р. н. е.).

Фото: Arkeonews

Серед визначних знахідок на цьому місці — кістяні таблички, загалом 10 штук, із написами у давньокитайській системі числення, відомій як "Десять небесних стебел і дванадцять земних гілок", або Тяньгань Діжі. Що робить ці кістяні таблички справді рідкісними, так це наявність на їхній поверхні кіноварної фарби.

Тяньгань Діжі — це давні китайські системи відліку часу, що виникли на основі спостережень за небом. Ці системи відігравали значну роль у повсякденному житті Китаю з часів династії Шан, близько 1000 року до нашої ери. Відкриття кісток оракула з повним циклом, що включає Небесні Стебла та Земні Гілки, ще більше підкреслює їхню історичну важливість.

Кістка оракула династії Шан Фото: Вікіпедія

Всупереч поширеній думці, яка пов'язує ці кістки з рудиментарним календарем, експерти, такі як Сьонг Ганг, авторитетний знавець китайської народної культури, стверджують протилежне. Сьонг припускає, що через цінність кістки як матеріалу для різьблення, ці таблички, ймовірно, використовувалися для "ворожіння" та "стародавніх жертовних церемоній".

Кістки оракулів, зазвичай виготовлені з кісток лопатки бика або черепашачих панцирів, були невіддільною частиною давньокитайських церемоній ворожіння. Ці церемонії слугували засобом для отримання порад на різноманітні теми, починаючи від військової стратегії та прогнозування врожаю до пологів і навіть причини зубного болю у короля.

Окрім артефактів, розкопки розкрили історію Гань як стародавнього режиму, що колись був васальною державою за часів династії Західна Чжоу. Подібно до Гань, у Пуяні було засноване ще одне стародавнє місто під назвою Ци, що датується періодом Весняної та Осінньої доби (770 р. до н. е. — 476 р. до н. е.). Це відкриття, за словами археолога Ку Фуліня, дає цінну інформацію про містобудівну та будівельну системи династії Хань.

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Розкопки в Пуяні не лише виявили кістяні таблички зі стародавніми написами, але й відкрили багатий гобелен історії, пропонуючи унікальний погляд на культурні практики та церемонії ворожіння Західної династії Хань.

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