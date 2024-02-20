З різних планет. Знайдено доказ того, що чоловіки й жінки влаштовані по-різному

У новому дослідженні вчені виявили вагомі докази того, що чоловіки й жінки дійсно влаштовані абсолютно по-різному.

Експерти зі стосунків і різні популярні психологи вже давно транслюють думку про те, що чоловіки й жінки влаштовані по-різному. У новому дослідженні вчені, схоже, знайшли цьому підтвердження, пише Daily Mail.

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Під час дослідження команда зі Стенфордського медичного університету розробила модель штучного інтелекту, яка змогла визначити різницю між скануванням мозкової активності чоловіків і жінок з точністю понад 90%. Автори дослідження стверджують, що більшість виявлених відмінностей знаходяться в мережі режиму за замовчуванням, смугастому тілі та лімбічній мережі. Простими словами, всі вони розташовані в областях, що відповідають за:

мріяння;

згадування минулого;

планування майбутнього;

ухвалення рішень;

нюх.

Використовуючи ці результати, команда змогла додати до головоломки нову частину, підтвердивши ідею про те, що біологічна стать формує наш мозок. Автори дослідження також вважають, що їхня робота надалі може пролити світло на захворювання мозку, які по-різному проявляються у чоловіків і жінок. Наприклад, таких, як аутизм, хвороба Паркінсона, які частіше трапляються в чоловіків, тоді як розсіяний склероз і депресія частіше трапляються в жінок.

За словами старшого автора дослідження, професора психіатрії та поведінкових наук Віноа Менона, ключовою мотивацією для цієї роботи стало твердження про те, що секс відіграє вирішальну роль у розвитку людського мозку, а також у нашому старінні та прояві психічних і неврологічних розладів.

Які частини мозку найважливіші для розрізнення чоловіків і жінок: смугасте тіло та ділянки, що беруть участь у мережі режиму за замовчуванням і лімбічній мережі Фото: PNAS

Під час дослідження вчені розробили модель глибокої нейронної мережі, здатної навчити класифікувати знімки мозку як чоловічі або жіночі. Учені почали з того, що показали ШІ серію знімків функціональної магнітно-резонансної томографії та повідомили, чи дивиться ШІ на чоловічий або жіночий мозок.

Таким чином розроблена вченими модель змогла розуміти, які частини мозку мають тонкі відмінності залежно від статі людини. На наступному етапі ШІ надали близько 1,5 тисячі сканувань мозку, відмінного від тих, на яких він навчався. У результаті модель учених змогла успішно визначити де жіноча або чоловіча стать у понад 90% випадків.

Зазначимо, що знімки сканування були отримані від чоловіків і жінок зі США та Європи. Таким чином вчені припускають, що ШІ може відрізнити жіночий і чоловічий мозок незалежно від інших відмінностей, наприклад:

мови;

дієти;

культури.

Автори дослідження також стверджують, що їхня робота відрізняється від низки подібних. У більшості досліджень вчені називають ШІ "чорною скринькою", оскільки не можуть зрозуміти, чому він прийшов до тих чи інших результатів. Однак у цьому випадку все зовсім інакше, оскільки вчені змогли визначити ділянки людського мозку, які виявилися найбільш важливими для ШІ під час визначення статі людини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали неймовірно складну будову нашого мозку.