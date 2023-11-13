70000 думок на день. Вчені показали неймовірно складну будову нашого мозку (відео)

Наш мозок вважається одним із найдивовижніших органів із відомих нам. Він впливає на найменші аспекти нашого життя, навіть якщо ми цього не помічаємо. До недавнього часу він залишався величезною і заплутаною загадкою для вчених.

Related video

Людський мозок вагою близько 1,3 кг, що складається приблизно з 86 мільярдів нейронів, є однією з найскладніших структур у Всесвіті. Щодня він обробляє понад 70 000 думок, що є серйозною проблемою для нейробіологів через таку масштабність. Але сучасні графічні технології дозволяють детально вивчити різноманітні функції різних ділянок мозку — від формування особистості до розвитку мови, пише Daily Mail.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Наш мозок складається з чотирьох основних ділянок: Церебрума (головного мозку), переднього мозку, середнього мозку і заднього мозку. Церебрум, що включає кору головного мозку, є основною структурою, яка відповідає за вищі психічні функції, такі як планування, мова і мислення. Він складається з чотирьох часток: лобової, тім'яної, скроневої та потиличної, кожна з яких виконує певні функції. Наприклад, лобова частка відповідає за планування та емоції, а тім'яна — за інтеграцію сенсорної інформації. Скронева частка відіграє ключову роль в обробці слухової та мовної інформації, а потилична — в обробці зорової інформації.

Бродман присвоїв кожній з областей мозку номер, деякі з яких були пов'язані з такими функціями, як запам'ятовування Фото: Simply Psychology

Сама кора головного мозку розділена на 52 ділянки, відомі як ділянки Бродмана, детально описані Корбініаном Бродманом 1909 року. Ці ділянки пов'язані з такими функціями, як рухові функції, опрацювання чисел, а також вище перераховані планування й опрацювання емоцій.

Передній мозок, що включає головний мозок, таламус, гіпоталамус, калозум і гіпофіз, відіграє найважливішу роль у функціонуванні організму. Таламус виконує роль сенсорної ретрансляційної станції, а гіпоталамус регулює вегетативні функції. Шишкоподібна залоза, що входить до складу переднього мозку, контролює наш режим сну.

Середній мозок, хоча й невеликий, необхідний для передавання сигналів і просторового сприйняття. Мозочок, одна з найдавніших частин мозку, контролює основні життєві функції. Він також пов'язаний з абстрактним мисленням і творчістю.

Вважається, що зона Брока, або зони Бродмана 44 і 45, як і раніше, відіграє важливу роль у формуванні мови Фото: Wikimedia Commons

Історично функції мозку вивчали з давньогрецьких часів, але значних успіхів було досягнуто в XIX і XX століттях. Наприклад, у 1861 р. Поль Брока, вивчаючи пацієнта з втратою мовлення, виділив зону Брока, пов'язану з виробництвом мовлення.

Наочна демонстрація загальної карти нашого мозку

Сучасна нейронаука розглядає мозок як складну взаємопов'язану мережу, відходячи від ідеї ізольованих функціональних областей. Однак ця точка зору не є загальноприйнятою, і деякі дослідники вказують на конкретні когнітивні проблеми, спричинені локальними ушкодженнями мозку. Проте дедалі більшого поширення набуває думка, що функції мозку більш розподілені, ніж вважали раніше, що підкреслює природу мозку як мережі взаємопов'язаних областей.