Танення вічної мерзлоти запустить петлю зворотного зв'язку: над Землею нависла нова загроза

Дослідники вважають, що танення вічної мерзлоти може призвести до утворення нових річок в Арктиці, вивільнивши неймовірну кількість парникових газів.

Вічна мерзлота — це не просто особливість арктичних ландшафтів, вона також формує їх, направляючи потоки води. У міру підвищення глобальної температури цей ґрунт, що залишався замерзлим мільйони років тому, може поступитися місцем новим річкам, а також розширити наявні. Учені вважають, що це призведе до викиду величезної кількості вуглецю в атмосферу Землі, що може також запустити петлю зворотного зв'язку, пише Live Science.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, яку роль відіграє вічна мерзлота в арктичних вододілах — ділянках суші, які спрямовують воду, таку як дощ і танення снігу, в струмки, річки, а зрештою моря й океани.

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Під час дослідження вчені проаналізували дані з понад 69 000 вододілів Північної півкулі та виявили, що тверда поверхня мерзлоти не дає змоги воді пробивати канали, як це відбувається в тепліших регіонах — саме цим і обґрунтовано меншу кількість річок у регіоні.

За словами першого автора дослідження Джоанмарі Дель Веккіо з Дармутського університету, замерзла земля просто не дає воді пробитися, внаслідок чого створюється ефект згладжування — саме тому в арктичних ландшафтах переважають пагорби, а не канали. Замість цього вода у вічній мерзлоті протікає крихітними шляхами, які вчені називають "водними шляхами", поки врешті-решт не досягає однієї з річок Арктики.

Команда виявила, що кілька арктичних річок насправді виявилися глибшими та крутішими, ніж ті, що трапляються в регіонах із помірним кліматом, і займали на 20% менше загального ландшафту. Також дослідники помітили, що буквально всі арктичні вододіли були сформовані вічною мерзлотою.

Небезпека полягає в тому, що в міру зміни клімату і посилення кліматичної кризи, потепління призводить до танення вічної мерзлоти. У результаті в ландшафті стає дедалі більше води, оскільки сніг тане, а опади випадають у вигляді дощу і снігу. Автори дослідження вважають, що в міру танення вічної мерзлоти ґрунт тут втратить свій "захисний щит", що призведе до неминучої ерозії.

Команда вважає, що це обернеться збільшенням і розширенням арктичних річок, а також появою нових, що лише сприятиме таненню вічної мерзлоти. Уся ця ситуація глобально, ймовірно, також вплине на глобальне потепління, оскільки крім стримування води, вічна мерзлота також утримує величезну кількість вуглецю, який буде вивільнятися в міру відтавання.

Автори дослідження побоюються, що в такий спосіб буде створено "петлю зворотного зв'язку", яка лише сприятиме подальшому нагріванню планети. Дані вчених показують, що відтавання вічної мерзлоти за потепління лише на 1 градус за Цельсієм вивільнить таку саму кількість вуглецю, що й 35 мільйонів автомобілів протягом року.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пробудили вірус, який "спить" у вічній мерзлоті останні майже 50 тисяч років.