Оливкова олія зміцнить здоров'я, але підійде не кожен сорт: як її правильно вибирати

Повна корисними речовинами і здатна надати стравам особливого смаку, оливкова олія може стати чудовим помічником у зміцненні нашого здоров'я, але тільки якщо правильно вибрати найкращий її сорт.

Проста пляшка оливкової олії, поширений інгредієнт у багатьох стравах, насправді є не звичайною добавкою, що поліпшує смак різних страв, а справжнісіньким охоронцем нашого здоров'я, що зміцнює його з кожною порцією. Ця олія здатна допомогти нам впоратися з безліччю хвороб, від підтримки серця в нормі до боротьби з деменцією і зниженням когнітивних здібностей. Але не всі оливкові олії створені однаковими. Шлях від оливкового гаю до вашої кухні відіграє велику роль у тому, наскільки корисною вона виявиться, пише CNN Health.

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Секрет цілющих властивостей оливкової олії криється в її компонентах, серед яких лідирує олеїнова кислота, а також поліфеноли — антиоксиданти, які надають оливковій олії важливих для нас захисних властивостей. Однак сила цих компонентів багато в чому залежить від способу виробництва підсумкового продукту.

Найкраща оливкова олія виходить з оливок, які ще не досягли стиглості. Саме ці зелені, недостиглі оливки сповнені корисних речовин. Дорогоцінний час, що впливають на кінцевий результат, починає цокати з того моменту, коли їх зривають. Що швидше вони пройдуть шлях від збору до пресування в олію, то краще, адже важливо зберегти всі ці корисні властивості до того, як вони повністю випаруються, каже доктор Тассос Кіріакідес, доцент кафедри біостатистики Єльської школи громадської охорони здоров'я в Нью-Гейвені. Оливкова олія Extra virgin (вищого ґатунку), отримана шляхом одноразового холодного пресування, найкраще зберігає поживні речовини без будь-якого хімічного втручання.

Як же вибрати найкращу пляшку оливкової олії? Все досить просто, і головне тут — звертати увагу на етикетки. Деякі виробники тепер вказують дати збору врожаю, обробки та розливу прямо на пляшці, а також QR-код для тих, хто хоче ще більш детально вивчити його метод виготовлення. Ідеальним вважається тримісячний шлях від збору врожаю до полиці магазинів, а найвіддаленіший від дати випуску термін придатності означає, що ви отримуєте найсвіжішу партію.

Якісна оливкова олія більше не є важкодоступною розкішшю. Оливкова олія вищого ґатунку стає дедалі поширенішою і доступнішою в безлічі великих і маленьких магазинів по всьому світу.

Але купівля правильної олії, це лише частина справи. Щойно ви придбаєте пляшку, важливим стане і питання її правильного зберігання. Світло, тепло і повітря — вороги корисних сполук оливкової олії. Прохолодне, темне місце і скляна пляшка темного кольору — найкращі умови для збереження корисних її властивостей і смаку. І хоча вона чудово підходить для приготування гарячої їжі в печі або на сковорідці, використання її в сирому вигляді як заправки дає змогу зберегти її корисні властивості на піку, каже Кіріакідес.

Смак же є прямим шляхом до оцінки якості оливкової олії. Що він яскравіший, то вища концентрація корисних для здоров'я сполук. Не соромтеся спробувати ложку одразу після того, як принесли її додому. Якщо на смак вона не дуже приємна або нагадує несвіжі горіхи, варто замислитися над тим, щоб повернути її назад або просто уникнути її вживання на догоду свіжішій пляшці.

І в жодному разі не відкладайте її на особливий випадок. Найкращий спосіб отримати максимум користі для здоров'я і насолодитися чудовим смаком — використовувати його, поки воно свіже. Якщо зберігати його в холодильнику, це значно подовжить його термін придатності, а поліфеноли збережуть свою силу ще довше.

Правильний вибір і використання оливкової олії — це не простий процес, який винагородить нас не тільки приємним смаком нашої страви, а й зміцнить наше здоров'я в процесі. Трохи знань і уважності — і ви зможете витягти максимум користі з цього важливого інгредієнта, перетворивши повсякденні страви на запоруку міцного і здорового майбутнього.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.