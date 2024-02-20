Зміцнює кістки і бореться з артритом: дієтолог розповіла про користь кісткового бульйону

Проста і невигадлива, на перший погляд, страва, насправді є джерелом найважливіших поживних речовин для нашого організму, здатним зміцнити його і допомогти боротися з багатьма захворюваннями.

Протягом багатьох століть кістки, і виварений з них бульйон користуються великою популярністю серед населення. І хоча найчастіше це пояснюється його смаковими якостями, насправді в цій невигадливій страві ховається ціле джерело поживних речовин, здатних зміцнити наш організм. Приготований шляхом кип'ятіння кісток яловичини, курки або риби разом з овочами і невеликою кількістю оцту, цей бульйон із кожним ковтком доставляє в наш організм колаген, желатин, амінокислоти і безліч мінералів, пише EatingWell.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Але для початку варто розібратися, що робить кістковий бульйон таким особливим і корисним. Керолайн Янг, дієтологиня, експертка із харчування, пояснює нам це, роблячи прості та зрозумілі кожному порівняння, не навантажуючи нас безліччю складних наукових термінів. Уявіть, що ваше тіло — це високопродуктивний автомобіль, каже вона. Автомобілю для безперебійної роботи потрібне правильне паливо і технічне обслуговування, а нашому тілу потрібні правильні поживні речовини, щоб функціонувати якнайкраще. Кістковий бульйон містить необхідні мінерали та електроліти, такі як магній, кальцій і калій. Це робить його своєрідним паливом преміум-класу, яке ідеально підходить нам для зміцнення організму.

Якщо ж вдаватися в подробиці, то одна чашка цієї смачної страви може запропонувати нам хорошу дозу білка, мінімальну кількість вуглеводів, а також цілий набір вітамінів і мінералів, і все це за повної відсутності жиру. Унікальність цього бульйону полягає і в тому, що це той рідкісний випадок, коли між смаком і зайвими калоріями не доводиться вибирати.

Але що станеться, якщо зробити кістковий бульйон щоденною частиною свого раціону? Це, як мінімум, запустить постійний процес боротьби із запаленнями в нашому тілі. Завдяки таким інгредієнтам, як колаген і гліцин, цей зігрівальний і заспокійливий напій ефективно бореться з такими захворюваннями, як артрит.

Ба більше, кістковий бульйон не тільки допомагає нам почуватися молодим і бадьорим, а й зміцнює сам фундамент нашого тіла — кістки. Завдяки багатому вмісту кальцію, магнію і фосфору він закладає основу для міцних і здорових кісток, захищаючи нас від остеопорозу.

І давайте не будемо забувати про суглоби. Ви коли-небудь почувалися як Залізний Дроворуб, якому просто необхідна олія, щоб рухатися нормально, не поскрипуючи при кожному русі? Кістковий бульйон подбає і про це: глюкозамін і желатин допомагають нашим суглобам рухатися плавно, зменшуючи біль і зберігаючи рухливість.

Але навіть на цьому переваги цієї страви не закінчуються. Наш кишечник, центр нашого здоров'я та щоденного функціонування, також отримує переваги завдяки кістковому бульйону. З кожною його порцією ми отримуємо цілу низку поживних речовин для зміцнення нашої травної системи та її ефективної боротьби проти загарбників-шкідників, кажуть дослідження.

Але чи всім підходить цей диво-бульйон? І справді, попри те, що це потужне джерело поживних речовин, він не є універсальною стравою, особливо для тих, хто дотримується рослинної дієти. І, як і в усьому і завжди, тут важлива поміркованість. Хоча ризик невеликий, занадто часте його вживання може призвести до потрапляння в організм небажаних важких металів.

Включення кісткового бульйону до свого раціону не обов'язково має бути чимось на кшталт рутинного й доведеного до автоматизму ритуалу приготування. Можна просто замінити ним звичайний бульйон у супах, використовувати його для приготування зернових або навіть додавати в салати. Або, якщо ви звикли вживати його, як це було заведено впродовж століть, просто потягуйте його теплим із кухля, насолоджуючись його смаком і користю, наче чашечкою корисного чаю.

Кістковий бульйон — це не просто стереотипна чудо-страва з минулого. Це насамперед простий, але дуже ефективний спосіб дати організму те, що йому потрібно, який доводить, що іноді найкращі рішення для здоров'я перебувають у нас під носом і завжди кипіли в історичному кулінарному котлі.

Раніше Фокус писав про те, що дієта з супів може запобігти небезпечному захворюванню печінки. Дієта "супи і шийки" показує багатообіцяючі результати в недавньому дослідженні з лікування захворювань печінки, які несуть більш серйозні наслідки для здоров'я.

Також Фокус писав про те, чому курячий суп вважають корисним. Курячий суп уже давно зарекомендував себе як корисна і смачна страва, яку легко приготувати, але мало хто знає, що цей суп з'явився ще на зорі світанку нашої цивілізації, а його лікувальні властивості перевірені часом.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.