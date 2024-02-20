Запах перетворили на машину часу: із його допомогою люди змогли краще згадувати минуле

Незвичайний підхід, що відрізняється від традиційних методів візуальних і вербальних стимулів, дозволив ученим повернути пам'ять людям, у яких депресія буквально переписала минуле.

Часом, відчувши запах свіжоспеченого пирога, дощу або книжки, яку щойно відкрили, ми раптово переносимося в певний момент нашого життя, що вже давно минув. Нібито наш ніс має здатність подорожувати в часі, оживляючи спогади так, що фотографії або слова просто не можуть із ними зрівнятися. Ця унікальна здатність нашого нюху тепер вивчається вченими як потенційний помічник для людей із депресією, особливо коли йдеться про те, щоб яскравіше згадувати важливі деталі свого життя, пише Live Science.

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Нещодавнє дослідження вчених було присвячене вивченню того, як запахи можуть допомогти людям із депресією пригадати конкретні автобіографічні спогади — ті з них, що є основним поняттям нашої особистої історії життя. Уявіть собі, що ви не можете згадати ці маленькі, але важливі моменти, як-от сповнену сміху вечерю з друзями або спокійний ранок в улюбленому кафе. Для деяких людей, які страждають на великий депресивний розлад, ця проблема цілком реальна, і хвороба, немов стіна, відрізає їх від будь-яких позитивних спогадів. Але, згідно з проведеним дослідженням, знайомі запахи, такі як кавова гуща чи цедра апельсина, можуть розблокувати ці невловимі спогади.

Цей підхід вирізняється тим, що традиційно в подібних експериментах дослідники намагалися використовувати слова або картинки для активізації пам'яті. Однак цього разу вони вирішили перевірити, чи не виявляться запахи ефективнішими. І виявилося, що такий підхід справді дієвіший, ніж вищезгадані. Учасники дослідження успішніше згадували конкретні уривки з минулого, тоді як підказки використовували запахи, порівняно з візуальною та словесною стимуляцією.

Що робить цю наукову роботу ще цікавішою, то це наукова причина, чому запахи можуть викликати такі сильні спогади. На відміну від інших органів чуття, наш нюх має своєрідну "VIP-перепустку" в центри пам'яті й емоцій мозку. Це означає, що запахи можуть безпосередньо впливати на ці області без будь-яких обхідних шляхів, що робить їх потужними тригерами для спогадів.

Це розуміння особливо цінне для людей із депресією, які часто зациклюються на негативних думках, зокрема тому, що схильні згадувати своє минуле у вигляді широких негативних мас, а не конкретних і потенційно позитивних подій. Допомагаючи їм пригадати більш докладні та приємні спогади, учені сподіваються зруйнувати ці шаблони, покращуючи їхню здатність розв'язувати проблеми, регулювати емоції та бачити своє минуле й себе в реалістичнішому світлі, не затуманеному впливом хвороби.

Під час дослідження учасники нюхали 24 різні аромати — від лаванди до віскі й навіть крему для взуття. Потім їх просили згадати певні уривки з минулого. Учені з'ясували, що спогади, спричинені запахами, були не тільки конкретнішими, а й яскравішими та емоційно насиченішими, ніж ті, що були викликані вербальними підказками.

Дослідники перебувають у захваті від потенціалу подібної "ароматерапії" та планують глибше вивчити можливості її застосування для допомоги людям із різними захворюваннями, зокрема, вивчити реакцію самого мозку на нюхові сигнали.

Тож наступного разу, коли ви відчуєте знайомий запах і перенесетеся в минуле, згадайте, що цей простий досвід може стати ключем до того, щоб допомогти багатьом людям пройти крізь туман депресії, ожививши фарби їхніх спогадів.

Раніше Фокус писав про особливий запах, притаманний людям похилого віку та його витоки. Нове дослідження показало, що люди, як і тварини, можуть визначати вік за одним лише запахом.

Також Фокус писав про паралельний світ собак, через який їм життєво необхідно все нюхати. Собаки мають набагато кращий нюх, ніж людина. Із його допомогою тварини можуть отримати набагато більше інформації і про себе, і про навколишній світ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.