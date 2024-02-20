Мали погану репутацію: вчені дослідили історію прихованої фінської громади Ваакунакюль (фото)

Після Другої світової війни, поблизу Оулу, Фінляндія, на території покинутих німецьких казарм виникла фінська громада. Проте це місце здобуло репутацію неспокійного та кримінального, через що його знищили.

Учені з Університету Оулу заглибилися в історію Ваакунакюля (Vaakunakylä), забутої громади з унікальним минулим. У 1944-1945 роках ця громада, розташована поблизу Оулу, Фінляндія, зародилася на місці колишніх нацистських казарм, покинутих відступаючими німецькими військами з наближенням союзників, пише Heritage Daily.

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Після Другої світової війни переміщені фіни шукали притулку в покинутих казармах, створивши громаду, яка діяла незалежно від фінської системи соціального забезпечення. Це місце здобуло репутацію "кримінального і неспокійного", що призвело до маргіналізації його мешканців і, врешті-решт, до знесення поселення наприкінці 1980-х років всупереч бажанню тих, хто називав його домівкою.

Провідний автор доктор Оула Сейтсонен додає, що зовнішнє сприйняття того, що може вважатися "поганими" районами, суттєво відрізняється від самосприйняття громад. "Археологія може запропонувати інструмент для дослідження реалій життя в таких місцях", — каже доктор Сейтсонен.

Дослідження демонструє матеріальну спадщину поселення, яка залишилася після його знищення. За допомогою розкопок та інтерв'ю з колишніми мешканцями дослідники прагнули надати нове розуміння цієї маргіналізованої спільноти.

Фото: Antiquity Journal

Розкопки виявили докази зусиль мешканців, спрямованих на покращення умов життя, наприклад, перетворення бараків на сімейні будинки й навіть перетворення одного з них на сауну. Крім того, матеріальна культура, знайдена у сміттєвих ямах, свідчить про вищий рівень життя, ніж передбачалося раніше, оскільки деякі домогосподарства володіли високоякісними порцеляновими сервізами.

Знахідки іграшок, дитячих ліків і манекенів також кидають виклик упередженим уявленням, даючи змогу зазирнути в життя жінок і дітей, про яке часто замовчували в минулому. Колишні мешканці, опитані під час дослідження, загалом позитивно оцінюють життя у Ваакунакюлі, стверджуючи, що воно було "досить хорошим".

Всупереч поганій репутації, це дослідження показує, що негативне сприйняття Ваакунакюля значною мірою є необґрунтованим. Доктор Сейтсонен наголошує на цінності археологічних досліджень у наданні голосу маргіналізованим громадам, пропонуючи більш нюансовану і позитивну картину.

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