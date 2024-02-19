Невідоме поселення бронзової доби: у Швейцарії виявили "кухню" давніх людей (фото)

Археологи виявили камені, які могли використовувати для приготування їжі або обігріву ям — звичайна практика в бронзовому віці.

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Готуючись до будівельного проєкту у Гаймберзі, Швейцарія, археологічна служба кантону Берн восени 2023 року виявила залишки невідомого поселення. Серед знахідок були ознаки існування спільноти бронзової доби, зокрема шар, заповнений камінням, що піддалося термічному впливу, і значною кількістю кераміки бронзової доби, пише Arkeonews.

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Дві з цих ям були вщерть заповнені термічно зміненим камінням, тобто камінням, яке піддалося інтенсивному нагріванню. Ці камені, ймовірно, слугували для зберігання тепла, можливо, використовувалися для приготування їжі або обігріву ям — звичайна практика в бронзовому віці.

Деякі з інших ям могли використовуватися для видобутку глини. У той час глина була найважливішою сировиною, яку використовували для штукатурки плетених стін будинків або виготовлення глиняного посуду. Під час розкопок виявлено значний шар схилової глини, товщиною до 35 метрів, що свідчить про важливість глини для стародавньої спільноти.

Фото: Archaeological Service of the Canton of Bern, Guy Jaquenod

Цікаво, що родовище глини пізніше експлуатували гончарі Гаймберга в пізніші часи, про що свідчать новіші видобувні ями. Цей зв'язок перегукується з аналогічною закономірністю, виявленою під час розкопок цегельного заводу в Гаймберзі в 1964 році, що дає уявлення про діяльність римського періоду.

Гаймберг приєднується до зростаючого списку місць у регіоні Тун-Берн, де знаходять знахідки бронзового віку. Зокрема, з 2014 року залишки пальових жител були виявлені в нижній частині басейну озера Тун, поблизу замку Шадау. Розкопки в Тун-Шорені, Річігені та Керзаці/Хливабере також виявили значні залишки поселень бронзової доби.

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Ці знахідки розкривають важливість долини Ааре як середовища проживання і транспортного шляху, що з'єднував Альпи і Швейцарське плато. Новознайдені пам'ятки бронзової доби не лише сприяють нашому розумінню багатої історії регіону, але й демонструють важливість постійних археологічних досліджень.

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