Як з'явився Чумацький Шлях: телескоп Вебба виявив відповідь на зорі Всесвіту (фото)

Астрономи виявили давню галактику, схожу на Чумацький Шлях, на стадії формування.

Величезні галактики, які існують сьогодні, зокрема й Чумацький Шлях, спочатку мали набагато меншу масу. Злиття з іншими галактиками протягом мільярдів років дозволили їм стати такими масивними. Але, можливо, ці галактики починали своє життя, як просто зоряні скупчення. На це вказує виявлена космічним телескопом Вебб нова галактика, яка існувала через 600 млн років після Великого вибуху, тобто на зорі історії Всесвіту. Результати дослідження були опубліковані на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

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Нова галактика з раннього Всесвіту, що отримала назву Firefly Sparkle, схожа на Чумацький Шлях на ранніх стадіях його формування і складається з масивних зоряних скупчень. Наявність цих скупчень вказує на те, як ростуть галактики.

Хоча космічний телескоп Вебб є найпотужнішою обсерваторією на сьогодні, все ж побачити дуже далеку галактику він зміг безпосередньо. Для цього треба було використовувати метод гравітаційного лінзування, коли світло ближчого до телескопа масивного скупчення галактик посилило світло Firefly Sparkle. Але водночас гравітаційне лінзування призвело до того, що нова галактика має вигляд дуги. Поруч із галактикою було виявлено ще дві, що отримали назву Firefly BF і Firefly NBF.

Нова галактика з раннього Всесвіту, що отримала назву Firefly Sparkle, схожа на Чумацький Шлях на ранніх стадіях його формування і складається з масивних зоряних скупчень Фото: NASA

Галактика Firefly Sparkle складається з 10 зоряних скупчень, маса яких варіюється від 200 000 до 630 000 мас Сонця. Загальна маса цих скупчень становить приблизно 57% маси молодої галактики, яка в майбутньому має перетвориться на об'єкт схожий на Чумацький Шлях. Ця галактика розташована в мільярдах світлових років від нас, і астрономи побачили її такою, якою вона була через 600 млн років після Великого вибуху, адже світло цієї галактики летіло до телескопа Вебб 13,2 млрд років.

Хоча космічний телескоп Вебб є найпотужнішою обсерваторією на сьогодні, все ж побачити дуже далеку галактику він зміг безпосередньо. Для цього треба було використовувати метод гравітаційного лінзування, коли світло ближчого до телескопа масивного скупчення галактик посилило світло Firefly Sparkle. Але водночас гравітаційне лінзування призвело до того, що нова галактика має вигляд дуги. Поруч із галактикою було виявлено ще дві, що отримали назву Firefly BF і Firefly NBF Фото: NASA

Зоряні скупчення, з яких складається молода галактика, є важливими, тому що вони є ключем до розуміння того, як росте ця галактика. Учені з'ясували, що в цих зоряних скупченнях стався приблизно в один і той самий час процес бурхливого утворення нових зірок. Астрономи дійшли висновку, що взаємодія галактики Firefly Sparkle і галактики Firefly BF якраз і стала причиною бурхливого утворення нових зірок.

Особливу увагу астрономи приділили центральному зоряному скупченню в молодій галактиці. Спостереження показали, що температура там дуже висока і становить приблизно 40 тисяч градусів Цельсія, а також з'ясувалося, що це скупчення сформувалося в дуже бідному на метали середовищі. Отримані дані, за словами вчених, вказують на те, що Firefly Sparkle є прабатьком галактик, схожих на нашу.

Як уже писав Фокус, астрономи знайшли найяскравіший об'єкт у відомому Всесвіті, який є квазаром. А створює надзвичайно яскравий об'єкт гігантська чорна діра, яка визнана найшвидше зростаючою серед усіх подібних об'єктів.