У Долині Смерті процвітає життя: тут утворилося найдивніше озеро у світі (фото)

Дослідники вважали, що воно зникне одразу після шторму, проте через пів року водойма все ще на місці та наповнена водою.

У серпні 2023 року в найпосушливішому місці в Північній Америці, у Долині Смерті, стався перший за останні 84 роки шторм. У результаті з пекельної пустелі Долина перетворилася на райський оазис, а на її території утворилося нове озеро, що вельми незвично для цієї місцевості. Учені вважали, що вже до жовтня озеро зникне з Долини Смерті, але цього не сталося, пише IFLScience.

За словами рейнджерки національного парку "Долина Смерті" Еббі Вайнс, вони з колегами були шоковані, побачивши, що через майже пів року озеро все ще залишалося на місці та, здається, ще більше наповнилося водою. В серпні минулого року його довжина досягла 11,2 кілометра, а ширина становила 6,4 кілометра. Глибина озера становила 0,6 метра, проте вона поступово зменшувалася.

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У результаті всі очікували, що з часом вода випарується й Долина Смерті знову поверне собі репутацію "найпосушливішої місцевості на планеті", однак цього не сталося. Нові супутникові знімки показують, що озеро знову наповнюється водою.

Дослідники вважають, що причиною "воскресіння" озера, що вмирало, стала атмосферна річка — поточний стовп конденсованої водяної пари, який випадає у вигляді проливного дощу, коли досягає землі.

Дані свідчать про те, що через атмосферну річку на початку лютого всього за три дні в Долині Смерті випало 38 міліметрів дощу — частина цієї води й заповнила озеро. Для порівняння, як правило, тут випадає лише близько 50 міліметрів опадів за рік. За словами доглядача парку Метью Ламара, вони з колегами помітили, що водою наповнюється й річка Амаргоса, що живить басейн із півдня, — рівень води в ній продовжує підвищуватися протягом останніх кількох днів.

Басейн Бедвотер 5 липня 2023 р. (ліворуч), 30 серпня 2023 р. (у центрі) та 14 лютого 2024 р. (праворуч) Фото: US Geological Survey

До речі, зміни, спричинені опадами в Долині Смерті, були помічені не тільки місцевою владою й доглядачами парку, а й зафіксовані на супутникових знімках. Фото були зроблені датчиками Operational Land Imager (OLI) на супутниках Landsat 8 і 9: на кадрах видно різницю між басейном на початку липня 2023 та наприкінці серпня того ж року.

Нові знімки басейну також було зроблено 14 лютого 2024 року: в цей момент басейн був дуже схожий на початковий знімок у серпні 2023 року. Водночас дослідники зазначають, що все ще не зрозуміло, як довго ця оаза в Долині Смерті протримається цього разу, оскільки озера в цьому регіоні надзвичайно рідкісні.

Раніше Фокус писав про те, що названо найбільше озеро на Землі: у 10 разів більше за всі нині наявні разом узяті.