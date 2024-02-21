Мисливці-збирачі із синдромом дефіциту уваги: СДУГ був еволюційною перевагою

Дослідники вважають, що синдром дефіциту уваги та гіперактивності неспроста з'явився в людей.

Підвищена збудливість та імпульсивність, які асоціюються із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), могли бути еволюційною перевагою наших предків. Така риса могла бути пов'язана з кращою тактикою добування їжі, пише The Guardian.

СДУГ — це розлад нервового розвитку, серед симптомів якого імпульсивність, дезорганізація та труднощі з концентрацією. Число подібних діагнозів зростає в багатьох країнах світу.

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На думку дослідників, попри те, що багато хто з перерахованих рис може мати негативний ефект у сучасному світі, вони могли допомагати людям шукати нові місця для видобутку їжі.

Автор нового дослідження Девід Барак із Пенсільванського університету каже, що результати його роботи дали потенційне пояснення того, чому СДУГ такий поширений, чого не спишеш на випадкові генетичні мутації. Науковці хотіли дізнатися, чому такі риси як відволікання або імпульсивність, здається, були звичайним явищем серед людей.

"Якби ці риси справді мали негативний ефект, тоді в ході еволюції вони б зникли. Наше дослідження показує, що такі риси могли бути перевагою в певному контексті", — каже Барак.

У межах дослідження вчені проаналізували дані 457 дорослих, які взяли участь в експерименті. Учасникам запропонували пройти онлайн-гру з пошуку їжі, де потрібно було зібрати якомога більше ягід за 8 хвилин.

У грі кількість ягід на кожному кущі зменшувалася в міру того, як їх збирали.

Учасники могли продовжувати збирати ягоди на одному кущі або ж переміщатися на нові ділянки — хоча останнє коштувало їм часу.

Водночас учасників перевірили на наявність симптомів СДУГ і виявили, що 206 випробовуваних дали позитивні результати.

Учасники з вираженішим СДУГ проводили коротші проміжки часу на кожній ділянці куща, ніж інші. Також вони з більшою ймовірністю відмовлялися від одного куща та переходили до наступного. Команда також підтвердила, що учасники зі СДУГ набирали найбільшу кількість балів у грі.

Отримані результати збігаються з висновками інших досліджень, які засвідчили, що групи населення, які ведуть кочовий спосіб життя, зазвичай мають гени, пов'язані зі СДУГ.

На думку професора з Університетського коледжу Лондона Майкла Рейсса, СДУГ, мабуть, може бути перевагою, коли фізична активність і швидке ухвалення рішень високо цінувалися. Водночас, такі риси стали проблемою в сучасному світі.

Нагадаємо, учені назвали симптоми СДУГ, які найчастіше не беруть до уваги. Мільйони дорослих людей по всьому світу щодня стикаються з неймовірними труднощами щодня, навіть не підозрюючи, що за цим стоїть поширений розлад.