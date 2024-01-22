Хвороба криється в дрібницях: учені назвали симптоми СДУГ, які найчастіше не беруть до уваги

Мільйони дорослих людей по всьому світу щодня стикаються з неймовірними труднощами щодня, навіть не підозрюючи, що за цим стоїть поширений розлад.

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Синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) — це не просто нездатність всидіти на місці або відволікання на будь-яку дрібницю. На це захворювання страждають мільйони людей по всьому світу, починаючи з дитинства і закінчуючи дорослим віком. Попри його поширеність, більш тонкі ознаки СДУГ у дорослих часто залишаються непоміченими, надаючи глибокий вплив на життя без виявлення основної причини, пише YourTango.

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СДУГ — це розлад мозку, що проявляється у стійкій моделі неуважності, гіперактивності та імпульсивності, які впливають на повсякденне функціонування та розвиток. Хоча більшість асоціює його з дітьми, які не можуть всидіти на місці або зосередитися на уроці, реальність така, що СДУГ може зберігатися і в дорослому віці, із симптомами, які набагато менш очевидні, але не менш складні.

Дорослі зі СДУГ можуть стикатися з проблемами, які лише на перший погляд, не мають стосунку до розладу. Наприклад, нерідко люди зі СДУГ мають IQ вище середнього. Це може призвести до парадокса, що розчаровує, коли, попри свій інтелект, вони зазнають труднощів у навчанні та професійних досягненнях через симптоми СДУГ. Така боротьба часто призводить до заниженої самооцінки, оскільки вони порівнюють себе з ровесниками, які досягають успіху легше.

Ще одна менш відома ознака — схильність до нещасних випадків. Дорослі зі СДУГ можуть знаходити завдання, які потребують одночасної концентрації уваги, як-от водіння автомобіля, особливо складними, що призводить до підвищеної ймовірності нещасних випадків. Йдеться не тільки про фізичні казуси, а й про труднощі зі збереженням робочого місця або завершенням освітніх програм, де необхідність у стійкій увазі та організаційних навичках є серйозною перешкодою.

Вплив СДУГ не обмежується особистими досягненнями; він глибоко зачіпає і міжособистісні стосунки. Непорозуміння і розчарування можуть виникати, коли людина зі СДУГ забуває важливі деталі або не виконує завдання, що може призвести до руйнування навіть найміцніших стосунків.

Можливо, один із найсерйозніших симптомів, який не помічають у дорослому віці, — це підвищений ризик депресії та суїцидальних думок серед дорослих зі СДУГ. Сукупний ефект проблем, від труднощів у навчанні до професійних невдач і напружених стосунків, може призвести до ще серйозніших порушень психічного здоров'я.

Розпізнавання обізнаності про ці симптоми є вкрай важливим не тільки для людей, які безпосередньо страждають на СДУГ, а й для їхніх близьких та медичних працівників. Розуміння того, що ці проблеми можуть бути спричинені СДУГ, може призвести до ефективного лікування, включно з медикаментозним та психотерапевтичним, що значно поліпшить якість життя. Заохочення тих, у кого спостерігаються ці ознаки, до звернення за професійною консультацією — надважливий крок до того, щоб допомогти їм знайти підтримку та стратегії, необхідні для успішного життя.

Раніше Фокус писав про те, що літніх людей, які страждають від СДУГ, просто не враховують у статистиці. Старші люди, які страждають від серйозного розладу, найчастіше, просто не враховуються в результатах наукових робіт, не отримуючи необхідні діагностику і лікування, показало дослідження.

Також Фокус писав про те, що передозування ліками від СДУГ стає дедалі частішим. Тривожні результати останнього дослідження свідчать, що на рік відбувалося майже 4000 випадків передозування серед молодого населення в одних лише США.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.