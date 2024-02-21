Не все спокійно на Сонці. Вчені показали, наскільки змінилася зірка всього за 2 роки (фото)

Дослідники кажуть, що зірка наближається до максимуму своєї активності.

Вчені ведуть спостереження за сонячними циклами з 1843 року, коли німецький астроном Семюель Швабе присвятив 17 років спостереженням за сонячними плямами. Відтоді вчені стежать за припливами і відливами циклу сонячних плям кожні 11 років, пише Universe Today.

Зараз за Сонцем стежить космічний апарат ЄКА Solar Orbiter, який регулярно робить знімки зірки, щоб відстежувати те, як вона наближається до піку поточного сонячного циклу. Наочним прикладом слугують два знімки Сонця, зроблені в лютому 2021 року і жовтні 2023 року. На них видно, як насправді розвивається ситуація, коли зірка наближається до піку своєї активності.

Наше Сонце являє собою величезну кулю плазми, електрично зарядженого газу, який може переміщати магнітне поле зірки. Коли Сонце обертається, то магнітне поле захоплюється за ним, але оскільки зірка обертається швидше на екваторі, ніж на полюсах, силові лінії скручуються все тугіше і тугіше.

Знімок Сонця в лютому 2021 року Фото: ESA

Під такою неймовірною напругою лінії поля іноді розриваються, ламаються або вибухають на поверхні зірки, і тоді ми бачимо плями на Сонці. Такі плями є областями, де температура трохи менша, бо щільніші концентрації сонячного матеріалу не дають теплу дістатися до поверхні.

Знімок Сонця в жовтні 2023 року Фото: ESA

Обертання Сонця і скручування ліній поля означає, що кількість сонячних плям зростатиме в міру того, як поле все більше спотворюється. Спостережувані протягом багатьох років плями, мабуть, повільно мігрують із полярних регіонів в екваторіальні в міру розвитку сонячного циклу.

Для того, щоб зрозуміти цей процес, Європейське космічне агентство запустило свій Solar Orbiter 10 лютого 2020 року. Його місія — дослідити полярні регіони Сонця, зрозуміти, що рухає 11-річним сонячним циклом, а також нагріванням корони, зовнішніх шарів атмосфери Сонця.

На опублікованих знімках зроблено великі плани видимої поверхні Сонця — фотосфери. На самому початку циклу, під час сонячного мінімуму 2019 року, активність була відносно низькою і було всього кілька сонячних плям. На зображенні лютого 2021 року видно досить спокійне Сонце, але зображення, зроблене в жовтні минулого року, показує, що ситуація загострюється. Очікується, що максимум цього циклу відбудеться 2025 року, що підтверджує теорії про те, що період максимальної активності може настати роком раніше.

Нагадаємо, місячний орбітальний апарат зафіксував багато загадкових спалахів на Сонці. Результати показують, що значна кількість цих дивних спалахів, які були вперше виявлені в 1980-х роках, потребують глибшого дослідження.