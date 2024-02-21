Тихі "зомбі" розширюють зону впливу в Америці: чи є загроза для людей і всього світу

Дослідники заявили про те, що хвороба зомбі-оленів дедалі ширше поширюється країною і потенційно може загрожувати людям.

Спокійні простори лісів і луків Північної Америки дедалі більше страждають від тихого, але вельми тривожного явища, а саме хронічної виснажливої хвороби (CWD), що вражає місцевих оленів. Це захворювання, також відоме як "хвороба зомбі-оленів", непомітно поширюється серед місцевих популяцій оленів, викликаючи занепокоєння місцевої влади, захисників природи, громадськості та вчених, пише Science Alert.

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Дослідники зазначають, що CWD є неврологічним захворюванням, що характеризується безліччю симптомів, серед яких:

слинотеча;

млявість;

спотикання;

відсутній погляд.

Наразі хворобу вже виявлено більш ніж у 800 зразках оленів і лосів у Вайомінгу, що лише підкреслює поширення проблеми. Дослідники зазначають, що хвороба зомбі-оленів покрита таємницею, в основі якої лежать пріони — неправильно згорнуті білки, здатні викликати неправильне згортання нормальних білків у мозку. У результаті це призводить до деградації.

За словами вчених, саме ця унікальна особливість робить пріонні захворювання особливо небезпечними, оскільки вони стійкі та можуть зберігатися в навколишньому середовищі роками, не піддаючись традиційним методам дезінфекції, таким як формальдегід, радіація і навіть спалювання за екстремальних температур.

Експерти вважають, що широке поширення хвороби в Штатах створює не тільки екологічні ризики, але також становить потенційні ризики для здоров'я людини. Зазначимо, що сьогодні немає переконливих доказів того, що хвороба може заражати людей, проте вчені все ж таки занепокоєні та на те є кілька причин. По-перше, дослідження показують, що пріони, відповідальні за CWD, можуть інфікувати та розмножуватися всередині клітин людини — це було перевірено в лабораторних умовах. По-друге, люди вже ненавмисно піддаються впливу потенційно заражених тварин, полюючи та поїдаючи їх. Попередні дослідження показали, що 2017 року люди спожили від 7000 до 15000 тварин, інфікованих хворобою оленів-зомбі.

Ситуація також ускладнюється труднощами, пов'язаними з виявленням і діагностикою пріонних захворювань у людини. Річ у тім, що пріони не викликають імунної відповіді, що ускладнює їх виявлення звичайними засобами. Таким чином вчені стикаються з неймовірними проблемами для раннього втручання і стримування поширення хвороби.

Однак у зоні ризику не тільки люди, вчені також зазначають неймовірно високі екологічні ризики. Річ у тім, що хвороба зомбі-оленів не обмежується лише однією популяцією, а зачіпає цілі екосистеми. Наприклад, олені відіграють вирішальну роль у формуванні динаміки рослинності за допомогою навігації та випасу. У результаті скорочення популяцій тварин може торкнутися інших видів, які залежать від оленів, як від джерела їжі або модифікатора середовища проживання.

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