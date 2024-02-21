Схожа на Землю. Виявлено швидкісну планету: рік тут триває менше одного земного дня

Нова планета трохи більша за Землю за розміром, але її маса набагато більша за земну.

Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, астрономи виявили нову планету, яка має дуже велику швидкість обертання навколо своєї зірки. При цьому планета є найбільшою у своєму класі та має дуже дивну атмосферу, пише IFLScience.

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Астрономи за допомогою космічного телескопа TESS виявили одразу дві планети, TOI-1347b і TOI-1347c, які обертаються навколо зірки TOI-1347. Ця зірка трохи менша за Сонце і має трохи меншу масу. Але обидві планети знаходяться настільки близько до зірки, як жодна планета в Сонячній системі.

Науковці з'ясували, що планета TOI-1347b робить повний оберт навколо своєї зірки всього 20 годин і 24 хвилини, тобто 1 рік тут триває менше, ніж доба на Землі. Вік планет оцінюється в діапазоні від 1 до 1,8 млрд років, що робить їх відносно молодими порівняно із Землею, якій 4,5 млрд років.

У нашій галактиці існує багато планет, які обертаються дуже близько до своїх зірок, але здебільшого це газові гіганти, що належать до класу гарячі Юпітери. Вони можуть утримувати атмосферу завдяки величезній масі.

Що стосується планети TOI-1347b, то вона має надзвичайно короткий орбітальний період і є наймасивнішою планетою серед відомих швидкісних світів, розмір яких менший, ніж 2 діаметри Землі. TOI-1347b більша за Землю в 1,8 разів за розмірами, але її маса в 11 разів більша за земну. Щодо TOI-1347c, то вона така ж велика, але має меншу масу, але точних параметрів у вчених поки що немає.

Що стосується планети TOI-1347b, то вона має надзвичайно короткий орбітальний період і є наймасивнішою планетою серед відомих швидкісних світів, розмір яких менший, ніж 2 діаметри Землі. TOI-1347b більша за Землю в 1,8 разів за розмірами, але її маса в 11 разів більша за земну Фото: ESO

Приблизно навколо однієї з 200 зірок, схожих на Сонце в нашій галактиці, можна виявити такі швидкісні планети, які дуже швидко обертаються навколо своїх зірок. Вони, на відміну від гарячих Юпітерів, кам'янисті й дуже щільні, а якщо й мають атмосферу, то вона являє собою залишок первинного матеріалу, з якого було створено зоряну систему. І така атмосфера зникає через приблизно 100 млн років після утворення планети.

Але найдивовижніше на кам'янистій планеті TOI-1347b те, що вона найімовірніше має щільну атмосферу. Вчені вважають, що вона не складається з водню і гелію, як газові гіганти і не є первинним матеріалом зоряної системи. Адже як уже було сказано вище, така атмосфера повинна була давно зникнути. Вчені припускають, що атмосфера планети має "високу середню молекулярну масу".

Це означає, що планета може мати хмари з гарячого піску або розплавлену поверхню, яка вивергає в атмосферу такі хімічні елементи, як натрій. Учені планують продовжити спостереження за інтригуючим світом за допомогою космічного телескопа Вебб.

Як уже писав Фокус, астрономи зробили несподіване відкриття на карликових планетах Сонячної системи. Дослідження припускає, що під крижаною корою цих світів знаходиться теплий океан.