Червоне світло корисне для нашого організму: ним можна регулювати рівень цукру в крові

Вчені виявили незвичайну властивість червоного світла і його впливу на наші клітини, які починали краще переробляти цукор в енергію. Вчені вважають, що воно може стати потенційним методом лікування в майбутньому.

Під час нещодавнього дослідження, яке, можливо, змусить вас поглянути на червоне світло по-новому, вчені натрапили на незвичайну знахідку. Опромінюючи здорових добровольців червоним світлом певної довжини хвилі — 670 нанометрів, дослідники виявили, що воно може допомогти нашому організму ефективніше використовувати глюкозу. Схоже, що любителі червоного світла непомітно надають своєму організму послугу, особливо корисну для контролю рівня цукру в крові після їжі, пише Medical News.

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Усередині наших клітин є крихітні структури, звані мітохондріями. Вони немов електростанції клітини, що перетворюють кисень і глюкозу на енергію, яку клітина потім може використовувати. Дослідження вчених показало, що купання клітин у червоному світлі підвищує вироблення енергії мітохондріями. У результаті вони спостерігали значне зниження рівня цукру в крові на 27,7%, після вживання їжі, а також більш плавну, менш різку криву цукру в крові.

Автори цього відкриття, доктор Майкл Паунер і професор Глен Джеффері, стверджують, що такий простий і немедикаментозний підхід може стати переломним моментом для людей з діабетом, допомагаючи згладити небезпечні скачки цукру в крові, які сприяють старінню і розвитку хвороб.

Їхнє дослідження також привертає увагу до потенційної проблеми громадської охорони здоров'я: впливу синього світла. Оскільки світ освітлюється світлодіодами, які значною мірою спираються на синю частину світлового спектра та скупилися на червону, ми, можливо, мимоволі порушуємо роботу наших мітохондрій, не кажучи про інші доведені побічні ефекти освітлення цим відтінком. У довгостроковій перспективі цей дисбаланс може вплинути на рівень цукру в крові і, як наслідок, на наше здоров'я.

Дослідники підкріпили свої слова науковими даними, показавши, що довгохвильове світло може збільшити виробництво енергії в мітохондріях. Це не тільки дає змогу тримати цукор у крові під контролем, а й може поширюватися по всьому тілу, покращуючи здоров'я так, як ми тільки починаємо розуміти. Вони навіть проводять паралелі з лікуванням раку, коли опромінення однієї пухлини призводить до зменшення сусідніх — явище, що може мати спільні механічні нитки з тим, як червоне світло приводить у рух наші клітинні двигуни.

Отже, який же висновок можна зробити з цього відкриття? Воно дає змогу поглянути на світло не з погляду інструменту, що дає нам змогу краще бачити, а з погляду лікувального засобу, здатного неінвазивно зміцнювати наш організм і потенційно рятувати безліч життів.

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